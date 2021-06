พระเอก The Mummy “เบรนแดน เฟรเซอร์” เปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้

โดยในระยะหลังไม่ปรากฏต่อหน้าสื่อมากนัก จนล่าสุดได้มีโอกาสไปร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องผลงานของยอดผู้กำกับที่เขาร่วมแสดงกันและแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงของพระเอกหนัง The Mummy และ George of the Jungle ที่เคยโดดเด่นเรื่องหุ่นดีแบบสุด ๆ ต้องกลายเป็นประเด็นที่คนสนใจกันอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามข่าวระบุว่าแม้ระยะหลัง เบรนแดน เฟรเซอร์ จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ แต่ภาพที่เห็นในปัจจุบัน เป็นการเพิ่มน้ำหนักตัวให้มากขึ้นไปอีก เพื่อการรับบทบาทในหนังเรื่องต่อไปโดย เบรนแดน เฟรเซอร์ จะได้รับบทนำในผลงานเรื่องของ ผกก.ที่จะเล่าเรื่องของชายหนุ่มที่มีน้ำหนักตัวเกินพิกัดจนทะลุไปถึง 380 กก. ที่ตัดสินใจกลับไปสานสัมพันธ์กับลูกสาวที่เขาหางเหินไปนานอีกครั้ง