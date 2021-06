ของขึ้นขั้นสุด! “แจง” เมีย “แจ๊ส” ท้าเปิดหน้ามาเลย อย่ามัวแต่นั่งด่าคนอื่นอยู่ในรู!

“คงจะว่าง มากแหละ สร้างไอจีปลอมมานั่งด่าคนอื่น แน่จริง ไม่เปิดหน้ามาเลยอ่ะ กลัวเค้าฟ้องหรอ มานั่งด่าคนอื่น แบบ อยู่ในรู เล็กๆ จิตเสื่อมไปหมดละ (แอบไปส่องมา น่าจะเป็นคนชอบแฟชั่นพอสมควรน้าาาาา เห็นติดตามเพจแฟชั่น เยอะอยู่เหมือนกัน) who are you kaaaa?ขณะที่ลูกสาวเผยว่าตนก็เพิ่งโดนคนนี้ด่าเหมือนกัน ลั่นเหมือนเพี้ยนๆ สงสัยอากาศร้อนเลยเป็นแบบนี้ ขณะที่แจงก็ตอบเมนต์ว่าอีกฝ่ายน่าจะไปพบแพทย์ ตอนนี้คัดลอกลิงค์มาแล้ว เห็นว่าสืบได้อีกด้วย ด้านคนบันเทิงเข้ามาเมนต์กันคึกคัก งานนี้พูดได้คำเดียวว่ามีหนาว