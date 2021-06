“ซันนี่” ศิลปินไทยสุดปังในจีน ออกซิงเกิล “By Your Side (Thai Version)” เอาใจแฟนชาวไทย

เกี่ยวกับซันนี่

หลังจากได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินน้องใหม่ของค่าย "Universal Music Greater China (UMGC)" ครบ 1 ปี เจ้าตัวได้ส่งบิ๊กเซอร์ไพรส์ถึงแฟนเพลงชาวไทยชุดใหญ่ ด้วยการออกซิงเกิลเพลง "By Your Side (Thai Version)" เพลงไทยเพลงแรกของตัวเองโดยความตั้งใจในการทำเพลงนี้ของ "ซันนี่" ต้องการให้เสียงเพลงเป็นตัวแทนความทรงจำสุดแสนพิเศษผสมคำบอกรักที่ "ซันนี่" อยากสื่อสารให้แฟนเพลงของเธอได้รับรู้ เพราะแฟนเพลงคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างเธอ และสนับสนุนเธอมาตลอดและยิ่งไปกว่านั้นเพลงนี้เวอร์ชั่นออริจินอลยังเป็นผลงานแรกของเธอหลังจบการศึกษาในฐานะศิลปินกลุ่มของ "ซันนี่" ก่อนที่เธอจะก้าวสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวกับค่ายเพลงระดับโลกอย่างเป็นเพลงสไตล์ R&B สุดชิว ฟังสบาย ให้ความรู้สึกกำลังก้าวเข้าสู่ "ฤดูร้อน" แต่เป็นลมฤดูร้อนที่พัดโชยความสุขมาสู่จิตใจ ซึ่ง "ซันนี่" นำเมโลดี้มาผสมผสานเข้ากับภาษาไทยได้ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเธอมอบเพลงนี้เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีระหว่างเธอและแฟนเพลงชาวไทยหากใครที่ได้ฟังจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความรัก ความเอ็นดูที่แฟนเพลงมีให้กับเธอ และเธอก็มีให้กับแฟนเพลงเช่นกัน ทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในเพลง "By Your Side (Thai Version)" ที่ใส่ความประณีต แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนอกจากนี้ By Your Side (Thai Version) ยังมีความพิเศษเมื่อได้ "220 (Joseph Park)" มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ ไม่เพียงเท่านี้ "ซันนี่" ยังมีโอกาสได้ร่วมทำงานกับนักแต่งเพลงแถวหน้าในเมืองไทย อย่าง "แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์" ผู้คร่ำหวอดในการแต่งเพลงให้ศิลปินไทยดังๆ มามากมาย ได้แก่ เพลงโลมาไม่ใช่ปลา – NANA, เพลงภาพจำ – ป๊อป ปองกูล, เพลงต๊ะต่อนยอน – VYRA (ที่ Sunnee มีโอกาสได้ร่วมฟีเจอริ่งด้วย), เพลงคั่นกู (เพลงประกอบซีรีย์ เพราะเราคู่กัน 2gether The Series) และอื่น ๆ อีกเพียบสำหรับซันนี่ปีที่ผ่านมา เธอได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในประเทศจีน หลังปล่อยอัลบั้มเดี่ยว "How's the Weather Today? (天气:晴)" ออกมาปัจจุบันอัลบั้มนี้มียอดขายสูงถึง 11.28 ล้านหยวน หรือตีเป็นเงินไทยมูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท อีกทั้งเธอยังสามารถทำยอดขายอัลบั้มนี้ได้ถึง 10 ล้านหยวน ภายในเวลา 10 วันเท่านั้นหลังประกาศวางขายอัลบั้มนอกจากนี้อัลบั้มแรกของเธอยังเป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดในจีนเป็นอันดับที่ 8 เมื่อปี 2020 ทั้งหมดนี้ทำให้เธอมีฐานแฟนคลับชาวจีนมากขึ้นอย่างล้นหลามเป็นเท่าตัว การันตีความฮอตฮิตของเธอด้วยยอดติดตามบนแอป Weibo มากกว่า 21 ล้านคนอีกด้วย"ซันนี่ (Sunnee)" เป็นศิลปินสาวหล่อลุคสุดเท่ชาวไทยที่แจ้งเกิด และโด่งดังไปไกลถึงแดนมังกรวัย 24 ปี ชื่อเต็ม ๆ ของเธอคือ "เกวลิน บุญศรัทธา" และเธอยังมีชื่อในภาษาจีนว่า "Yang Yuqing" หรือที่ใครหลายคนรู้จักเธอในชื่อ "ซันนี่ หยาง"ซันนี่เกิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2539 เป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นอย่างมาก นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปิน โดยในปี 2015 เธอได้ร่วมเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงฮักเกี้ยน สามารถคว้าแชมป์ และได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีนในรายการชื่อว่า "5th Global Hokkien Singing Competition"เมื่อเธออายุได้ 15 ปี ซันนี่ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อไปแข่งขันประกวดร้องเพลงโดยเฉพาะ ต่อมาเมื่อเธออายุได้ 18 ปี ซันนี่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงไต้หวันที่มีชื่อว่า "K-L Entertainment" และได้เพอร์ฟอร์มวงที่มีชื่อว่า "A'N'D (Angel and Devil)" และเธอยังได้รับโอกาสได้เล่นซีรีย์ในประเทศไต้หวันอีกด้วย เรียกได้ว่าปังสุด ๆ ตั้งแต่ยังวัยรุ่นปี 2018 ซันนี่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ "Producer 101 China" ที่ผลิตโดย Tencent เพื่อเฟ้นหาสมาชิกจำนวน 11 คน เพื่อเพอร์ฟอร์ม เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างฐานแฟนคลับที่เป็นผู้หญิง และซันนี่ก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟน ๆ รายการเป็นอย่างดีนอกจากนี้เธอยังได้รับการโหวตให้เป็นผู้ชนะคนที่ 8 ของรายการ ทำให้เธอได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง "Rocket Girls 101" พร้อมเดบิวต์อัลบั้มดิจิตอลครั้งแรกในปี 2018 ณ ขณะนั้น มีชื่อว่า "Collide" และสามารถเปิดตัวอัลบั้มดิจิตอลดังกล่าวด้วยยอดขายได้สูงสุดถึง 2,122,858 ชุด รวมเป็นเงิน 21 ล้านหยวน หรือ 100 ล้านบาทไทย เรียกว่าว้าวสุด ๆ ปัจจุบันอัลบั้มดิจิตอลนี้ยังเป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดในแอป QQ Music ตลอดการลำดับที่ 15ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ปี 2019 อัลบั้มดิจิตอลที่สองของวงที่มีชื่อว่า "The Wind" ได้ปล่อยออกมา และมียอดขายรวม 698,516 ชุด เป็นเงิน 18.8 ล้านหยวน หรือ 88 ล้านบาทไทย ปัจจุบันเป็นยอดขายสูงสุดในแอป QQ Music ตลอดการลำดับที่ 18 และทำให้ชื่อของ "ซันนี่ (Sunnee)" โด่งดังเปรี้ยงปร้างในชั่วพริบตา มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากทันที