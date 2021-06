“โอ๊ต” ฝาก “มินนี่” บอก “ลิซ่า” ให้หน่อย อย่าจับกล้องบ่อย มันราคาขึ้น พี่ซื้อไม่ทัน!

เรียกได้ว่าพิเศษสุดๆ สำหรับรายการในเพราะงานนี้ นักร้องหนุ่มกับสองเพื่อนซี้และได้มีแขกรับเชิญเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังหรือหนึ่งในเด็กไทย ที่ไปโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงประเทศเกาหลีใต้ซึ่งบรรยากาศในรายการ ก็สนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างมาก โดยสาวมินนี่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการโกอินเตอร์ ว่าได้ไปเข้าร่วมการออดิชั่นของค่ายตอนอายุ 16 จากฟังภาษาเกาหลีไม่ออก พูดไม่ได้เลย รู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกกับคนอื่น ก็ตั้งใจเรียนและฝึกฝนอยู่นาน กว่าจะมีทุกวันนี้ได้และเมื่อมินนี่ ได้เล่าว่ามีกรุ๊ปไลน์ของเด็กไทย ที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลี หรือที่เรียกกันว่าเอาไว้คุยและนัดเจอกัน โดยสมาชิกแทกุกไลน์ ประกอบไปด้วยและรุ่นพี่อย่างหนุ่มโอ๊ตก็เลยถือโอกาสนี้ ฝากมินนี่ไปบอกลิซ่าว่าซึ่งข้อนี้มินนี่ก็แอบเห็นด้วยว่านอกจากนี้มินนี่ยังได้เล่าถึงการเป็นศิลปิน ว่าเธอกับสมาชิกในวง ใช้เวลาฝึกซ้อมด้วยกันประมาณ 1 ปี มีสอบวัดความสามารถ การเต้น การร้องทุกอาทิตย์ กลับไปดูคลิปตอนออดิชั่นแล้วยังงง ว่าเขาเลือกหนูได้ไง และถึงแม้จะเดบิวต์แล้ว ก็ยังต้องซ้อมหนักอยู่ส่วนคุณพ่อคุณแม่ มีบินมาหาบ้างปีละครั้ง สองครั้ง รอบนี้กลับมาไทย ก็จะอยู่อีกเกือบ 2 เดือน มีทำงานไปด้วย เพราะไม่เคยโปรโมตที่ไทยแบบจริงจัง ตอนแรกจะมีคอนเสิร์ตแต่ติดโควิด เลยใช้เวลาว่างหัดแต่งเพลงไทย ก็ยังงงๆ อยู่ ไม่รู้จะเวิร์กไหม เพราะปกติแต่งแต่เพลงเกาหลี หวังว่าสักวันอาจจะได้ปล่อยให้ฟังกันและผลงานในตอนนี้ มีออริจินัลซีรีส์เกาหลีของ Netflix เป็นซิตคอมเรื่อง So Not Worth It เล่าเรื่องราวของเด็กต่างชาติ ที่ใช้ชีวิตอยู่มหาวิทยาลัยในเกาหลี โดยจะฉายให้ดูพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้