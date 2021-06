"วี วิโอเลต" กรี๊ดแตกมีหน้าตนเองขึ้นบิลบอร์ดตึกสูงกลางไทม์สแควร์ ที่นิวยอร์ก

ทำเอานักร้อง-นักแสดงสาวถึงขั้นกรี๊ดสุดๆทีเดียวเมื่อเจ้าตัวได้เห็นคลิปที่มีหน้าตนเองโผล่บนจอแอลอีดียักษ์บนตึกสูงกลางไทม์สแควร์ มหานครนิวยอร์ก ในแคมเปญความเท่าเทียมของ Spotify งานนี้เจ้าตัวจึงขอโพสต์ลงไอจีเก็บเป็นความทรงจำพร้อมแคปชันว่า"Whatttttttt?!!!!! This is not a jokeeeeeeNever once in a life time I imagine this. It's so cool! Thank you @spotifyasia for letting me be a apart of #spotifyequal I'm sooooo proud #Thailanddddddd"( อะไร?!!!!! นี่ไม่ได้ล้อเล่นใช่ปะ ไม่เคยคิดเลยสักครั้งในชีวิต เจ๋งสุดๆ! ขอบคุณ Spotifyasia ที่ให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของ #spotifyequal ฉันภูมิใจมาก #ไทยแลนนนนนด์" )