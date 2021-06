อาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับบางคน แต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด!! "กุ๊บกิ๊บ" อวยพรวันเกิด "ดิว อริสรา" เพื่อนซี้ที่คบมานานถึง 17 ปี

เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซี้ที่คบกันมานาน แถมอยู่ด้วยกันมาทุกโมเมนต์ สำหรับ “” กับ “” ที่รู้จักกันมานานถึง 17 ปีแล้ว และล่าสุดเป็นวันเกิดของเพื่อนรัก "ดิว" อายุครบ 3ๆ ทั้งที สาว "กุ๊บกิ๊บ" ก็ต้องมาอวยพรซักหน่อย พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า "*You’ve grown so much in one year. I’m always so proud of you! Happy Birthday baby @duearisara #17yearstogetherในวันเกิดทุกปีของดิวกิ๊บจะเป็นคนสุดท้ายที่เขียนอวยพรวันเกิดให้ดิว เพราะกิ๊บอยากให้ดิวตั้งใจอ่าน ในวันเกิดปีนี้ที่อวยพรมา17ปีแล้ว ไม่มีพรอะไรจะให้เพื่อนละ เพราะเพื่อนเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว 31ละ เพื่อนมีความคิดและโลกในแบบของตัวเองที่ตัวเองเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุด แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันจะมีให้เสมอนั้นก็ คือ มิตรภาพที่ดี ของเราตลอดไปเอาจริงๆในปีนี้ ฉันนั่งมองแกอย่างมีความสุขมากขึ้นกว่าทุกปีนะ อาจเป็นเพราะในปีนี้ฉันเห็นความสวยงามในตัวของดิวที่เพิ่มขึ้น ความสวยงามจากการใช้ชีวิต ที่ทั้งผิดและถูก และล้มและลุก สุขเศร้าดีใจเสียใจ การปรับปรุง แก้ไข และพยายามที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็น ดิวที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อนที่นั่งอยู่ต่อหน้าฉันในวันนี้คือ เพื่อนที่ฉันภูมิใจ เพื่อนอาจจะไม่ใช่คนดีและน่ารักสำหรับคนบางคนในบางมุม ในบางเวลา ในบางเรื่อง แต่เพื่อน เป็นคนที่ฉันเห็นในทุกๆมุมและยังรัก และเพื่อนเป็นหนี่งในเพื่อนที่ดีที่สุดจิตใจดีที่สุดในชีวิตที่ฉันเคยมีมา….รักเพื่อนนะ อยู่ตรงนี้เสมอเมื่อเพื่อนล้ม :) สุขสันต์วันเกิดนะ.ปล. นี่ไม่ใช่การอวยเพื่อน แต่การบอกเล่าเรื่องดีๆมุมดีๆชื่นชม คนๆหนึ่งที่เรารู้จักให้เค้าได้รับฟังบ้างมันคือการให้กำลังใจอย่างหนึ่ง เราจะให้กำลังใจเค้าเพื่อให้เค้าอยากพยายามที่จะเติบโตเรียนรู้อย่างสวยงามต่อไป#ชีวิตคนเราที่สวยงามเพราะไม่สมบูรณ์ #รักนะ#ยิ้มแก้ปริพาหลานรักมาเซอร์ไพรส"งานนี้ทำเอา "ดิว อริสรา" เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ตอบกลับว่า "มาให้นํ้าตาซึมทุกๆปี รักเสมอนะ พี่กิ๊บของน้องดิว"