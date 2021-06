AOREST บริการจัดดอกไม้งานศพแบบครบวงจร เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของโลกวิถีใหม่ บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

ขายส่งดอกไม้และบริการจัดดอกไม้งานศพและงานพิธีการต่าง ๆ มาพร้อมบริการและมาตรฐานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ในย่านปากคลองตลาดด้วย ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการบริการรับจัดดอกไม้หน้าศพ หน้าเมรุและจำหน่ายของใช้ต่าง ๆ แบบครบวงจร สำหรับงานศพอย่างพวงหรีดและมาลาซึ่งมีให้เลือกอยู่หลากหลายแบบหรือจะจัดตามความต้องการของคุณลูกค้าก็มีบริการ เพียงแค่ลูกค้าแจ้งรายละเอียดรูปแบบและกำหนดโทนสีของดอกไม้ที่ต้องการเราก็พร้อมประเมินราคาได้ในทันทีรับรองว่าสวยถูกใจอย่างแน่นอน แถมราคายังเป็นมิตรเริ่มต้นเพียงหลักพันบาท สำหรับคุณภาพของดอกไม้เราได้ใช้ดอกไม้ที่มีทั้งความสดใหม่และสวยงามนำมาจัดแต่งและส่งมอบให้กับลูกค้า ทำให้เราสามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพสมราคาแน่นอนและยังตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกไม่มีเวลาในการจัดเตรียมงานด้วยตัวเองโดยทางเรานั้นมีทีมงานคุณภาพคอยให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพและเพื่อเพิ่มความสะดวกขึ้นไปอีกขั้น AOREST ได้มีการเพิ่มบริการสำหรับสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์และ Line official ของร้าน เพื่อการบริการที่เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมภายใน 5 นาที สำหรับการสั่งผ่าน Line official พร้อมบริการการจัดส่งที่พร้อมจัดส่งมาที่หน้างานได้เลยภายในเวลา 24 ชั่วโมงในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไว้อาลัยและแสดงความเสียใจสำหรับทุกการจากไป ด้วยการบริการจัดดอกไม้อย่างประณีตและสวยงามเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เราพร้อมบริการทุกออเดอร์ด้วยใจจริง หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ https://www.aorest.com / ,Line official account : @Aorest หรือจะสั่งซื้อง่าย ๆ ผ่านทางเบอร์ 094-867-2795