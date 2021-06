“รอน ฮาเวิร์ด” ผกก.ฮอลีวูดโพสต์รูปคู่ “เวียร์” บอกโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีพรสวรรค์

ใช้เวลา 4 เดือนเต็มกับภารกิจเหินฟ้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรกในชีวิต สำหรับในเรื่องที่สร้างจากเรื่องราวภารกิจช่วยเด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่า 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย โดยเวียร์รับทเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงผู้ล่วงลับ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผู้กำกับระดับรางวัลออสการ์มานั่งแท่นผู้กำกับล่าสุดในอินสตาแกรมของ รอน ฮาเวิร์ด ได้โพสต์ภาพคู่กับ เวียร์ ศุกลวัฒน์ หลังถ่ายทำฉากดำน้ำเสร็จ พร้อมระบุแคปชั่นว่า....“with the very talented Thai actor @weir19 He is an important member of the remarkable ensemble I’ve been so fortunate to have worked with the last few months . He’s an excellent diver as well. Here we are after wrapping a long day of underwater shooting in one of our tanks. #QLD @mgmstudiosแปลได้ว่า “ผมอยู่กับนักแสดงไทยมากฝีมือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ เขาเป็นนักแสดงคนสำคัญของทีมนักแสดงชุดนี้ที่ผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา และเขายังเป็นนักดำน้ำชั้นยอดด้วย นี่คือภาพพวกเราหลังเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำใต้น้ำตลอดวัน”ซึ่ง เวียร์ ก็ได้คอมเมนต์ภาพดังกล่าวถึง รอน ฮาเวิร์ด ว่า... “It's been a pleasure working with you! @realronhoward” แปลว่า การได้ทำงานกับคุณมันช่างมีความสุข