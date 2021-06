สถานะชัด!! "พลอย" อวยพรวันเกิด "คลอดีน" หวานยิ่งกว่าน้ำตาล

เดินหน้าอวดความหวานอย่างต่อเนื่อง สำหรับ "พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์" กับนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่าง "คลอดีน อทิตยา เครก" หรือ "คลอดีน ฮอร์โมน" โดยก่อนหน้านี้สาว "พลอย" ก็โชว์หวานออดอ้อน "คลอดีน" หลังหายป่วยล่าสุดในอินสตาแกรมของ "พลอย" ก็มีภาพสวีตหวานเนื่องในวันเกิดของ "คลอดีน" ออกมาให้แฟนๆ แห่อิจฉาอีกครั้ง พร้อมข้อความว่า "Every day with you is special but today is extra special because it’s your birthday!! Wishing you a wonderful birthday and a fantastic year ahead na ka my sweet Claudine" โอ๊ย!! กลิ่นความรักของคู่นี้ลอยมาเบาๆ แล้วจ้า