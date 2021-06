ฟุตบอลยูโร 2020 คิกออฟแล้ว “แมทธิว”ชวนเชียร์ทีมโปรดผ่านกิจกรรม Enjoy the Rivalry Nights Online โดยไฮเนเก้น

ตื่นเต้นกว่าใครสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 ครั้งนี้ ต้องยกให้ที่นอกจากเตรียมเกาะจอรอเชียร์ทีมโปรดของตัวเองแล้ว ยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรในกิจกรรมเชียร์ฟุตบอลออนไลน์โดยไฮเนเก้น ที่จะมายกระดับความสนุกในการเชียร์ฟุตบอลยูโร 2020 ขึ้นไปอีกระดับล่าสุด “แมทธิว ดีน” หนุ่มลูกครึ่งอังกฤษ ได้เผยทีมโปรดในฟุตบอลในยูโร 2020 ว่าเชียร์ทีมชาติอังกฤษมาตลอด และยังพูดถึงความรู้สึกของการกลับมาของฟุตบอลยูโร 2020 ไว้ว่า “ผมตื่นเต้นมากครับ ได้ดูฟุตบอลยูโร 2020 ถึงจะช้าไปหนึ่งปี แต่ไม่เป็นไรครับ ถือว่าเรารอยิ่งนาน ยิ่งตื่นเต้นนะครับ นักเตะทุกคนเรารู้จักแน่ๆ สไตล์การเล่นเรารู้จักแน่ๆ ใครรักทีมไหน เชียร์ทีมไหนก็เชียร์กันให้เต็มที่เลย ผมเชื่อว่าปีนี้ต้องสนุกแน่นอนครับ และยิ่งมีไฮเนเก้น เป็น Official Partner ผมเชื่อว่าต้องมีอะไรพิเศษมาให้แฟนฟุตบอลดูแน่นอนครับ”นอกจากนี้ ยังพูดถึงไลฟ์สไตล์การดูบอลของตัวเองและแอบกระซิบบอกวิธีการเชียร์การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 ครั้งนี้ให้มันส์ สนุกกับการเป็นคู่แข่ง ให้กับคอบอลทั่วไทย รวมถึงกลุ่มเพื่อนๆ ในวงการอีกด้วย “ปกติฟุตบอลก็ต้องดูเป็นกลุ่ม ดูกับเพื่อนๆ ขิงกันไป โม้กันไป บลัฟกันไป ถ้าสถานการณ์ปกติก็คงจะเป็นแบบนั้น แต่ตอนนี้ก็ต้องหาวิธีอื่นที่เราจะดูฟุตบอลด้วยความสนุก ความตื่นเต้น แต่ก็ยังสามารถขิงกับเพื่อนได้ แชทกันได้บนโลกโซเชี่ยล หรือเห็นหน้ากันได้ แม้จะไม่อยู่ที่เดียวกัน ปีนี้อาจจะอยู่กับเพื่อนน้อยลง แต่ว่าดูกันเป็นครอบครัวก็สนุกเหมือนกันครับ”“สำหรับกิจกรรม Enjoy the Rivalry Nights Online ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่ทางไฮเนเก้นจะจัดขึ้นมาให้กับทุกคนในประเทศไทยในช่วงฟุตบอลยูโร 2020 ตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นต้นไป ใครที่คิดว่าการดูบอลอยู่คนเดียวจะไม่สนุก คิดผิดนะครับ มาเจอกับพวกผมได้นะครับ เชียร์บอลออนไลน์นี่มันส์แน่นอนครับ มีทั้งคอมเมนต์เตเตอร์ นักวิเคราะห์บอลมืออาชีพ มีดารา เซเลบ แบบพวกผมมาแจมกันแบบมันส์ๆ อย่าลืมมาเจอกันนะครับตั้งแต่วันที่ 2-11 กรกฎาคมนี้ กับการเชียร์และลุ้นแชมป์ฟุตบอลยูโร 2020 กิจกรรมดีๆ Enjoy the Rivalry Nights Online โดยไฮเนเก้น ความมันส์รอคุณอยู่นะครับ” แมทธิว ดีน กล่าว