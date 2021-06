“Maroon 5” ปล่อยอัลบั้มใหม่ “JORDI” พร้อมเปิดตัว MV เพลง ”Lost”

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี สำหรับ “Maroon 5” เจ้าของ 3 รางวัล Grammy และยอดขายแพลทินัม การคัมแบ็คครั้งนี้การันตีคุณภาพด้วยการขนทัพทัพศิลปินระดับตำนานและซูเปอร์สตาร์ร่วมแจมในอัลบั้มใหม่ชุดที่ 7 “JORDI”อัลบั้มชุดที่ 7 นี้ถือเป็นอัลบั้มที่มีความหมายกับทางวงมาก ๆ พวกเขาตั้งชื่ออัลบั้มว่า “JORDI” เพราะมันคือชื่อของ “Jordan Feldstein” ผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทของ “Adam Levine” และเริ่มเป็นผู้จัดการให้กับวงตั้งแต่เขาอายุเพียง 21 ปี และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับวง “Maroon 5” จนโด่งดังไปทั่วโลกถึงทุกวันนี้ ก่อนจะเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา“Adam Levine” ได้เผยผ่าน Instagram ว่า “ผมคิดถึงเขาทุกวันผมภูมิใจมากที่ได้นำชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มใหม่ของพวกเรา ที่เขาสร้างมาเองกับมือในทุก ๆ ทาง พวกเรารักคุณ Jordi”ไม่นานนี้ “Maroon 5” ได้ปล่อยซิงเกิล “Beautiful Mistakes” ร่วมกับแรปเปอร์สาวที่ฮอตที่สุดอย่าง “Megan Thee Stallion” นอกจากนี้ยังมีศิลปินระดับตำนาน Rock & Roll Hall of Fame อย่าง “Stevie Nicks มาร้องเพลง “Remedy” ส่วนเพลง “Convince Me Otherwise” ได้ศิลปินสาวสายโซลเจ้าของรางวัลออสการ์ H.E.R. มาร่วมร้องนอกจากนี้ทางวงยังได้แรปเปอร์ตัวท็อปผู้ล่วงลับอย่าง “Juice WRLD” มาร่วมทำเพลง “Can’t Leave You Alone” และ “Nipsey Hussle” และซุปเปอร์สตาร์แรปเปอร์อย่าง “YG” มาแจมในเพลงฮิตปรอทแตกอย่าง “Memories” เวอร์ชั่น Remix รวมไปถึง “Blackbear” ยังโดดมาร่วมแจมในเพลง “Echo” เช่นกันขณะที่ล่าสุด Maroon 5 ได้ปล่อย MV เพลงใหม่ล่าสุดออกมาพร้อม ๆ กับอัลบั้มใหม่ คือ “Lost” ที่กำกับโดย “Sophie Muller” ที่เคยกำกับเอ็มวี “She Will Be Loved” มาตั้งแต่ปี 2004 รวมถึง “Beautiful Mistakes”“Maroon 5” ถือเป็นอีกหนึ่งวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วงการเพลงป็อปช่วงยุค 21st centuryสำหรับอัลบั้ม “JORDI” โปรดิวซ์โดย “J Kash” นอกจากเพลง “Beautiful Mistakes” อัลบั้มนี้ยังได้รวมเพลงที่ได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้อย่าง “Memories” และ “Nobody's Love” เข้าไปเพิ่มอีกด้วย เรียกว่าจัดคุ้ม เต็มอิ่ม สมการรอคอยของแฟนเพลงแน่นอน######################รายชื่อเพลงจากอัลบั้ม JORDI1. “Beautiful Mistakes” feat. Megan thee Stallion2. “Lost”3. “Echo” feat. blackbear4. “Lovesick”5. “Remedy” feat. Stevie Nicks6. “Seasons”7. “One Light” feat. Bantu8. “Convince Me Otherwise” feat. H.E.R.9. “Nobody’s Love”10. “Can't Leave You Alone” feat. Juice WRLD11. “Memories“12. “Memories (Remix)” feat. Nipsey Hussle & YG13. “Button” [feat. Anuel AA, Tainy]*14. “Lifestyle” (Jason Derulo feat. Adam Levine)*