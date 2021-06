เมื่อภาคต่อไม่มาตามนัด : หนังแฟรนไชส์จีนที่จบเห่ตั้งแต่ภาคแรก

แต่กลายเป็นว่าหลังปิดกล้อง จบสิ้นการถ่ายทำหนังกลับ ไม่ได้ใช้สักทีมีการเลื่อนโปรแกรมออกไปเรื่อย มีกำหนดจะฉายปีก่อนก็ไม่ติดโควิดอีก สุดท้ายก็จะได้ลงโรง ก็ล่วงเลยมาถึงกลางปีนี้กันเลยทีเดียว แถมต้องฉายชนกับหนังดังอีกหลายเรื่องสุดท้ายก็ทำรายได้ไม่เข้าเป้า หลังอาจจะโชคดีตรงที่ขายลิขสิทธิ์ สำหรับต่างประเทศให้กับเครือข่ายสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่ได้ แต่โอกาสสร้างภาคต่อออกมามากมายอย่างที่ผู้สร้างหวังก็น่าจะริบหรี่ไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นดูจะเป็นหนังม้วนเดิม อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับผลงานเรื่องก่อนของทีมสร้างชุดนี้ ที่เคยพยายามปลุกหนังชุดหวงเฟยหงขึ้นมาใหม่ ด้วยการทำหนังเหล่าจุดกำเนิดของอาจารย์หวงเฟยหง เลือกดาราหนุ่มขวัญใจสาวๆ มารับบทนำ เล่าเรื่องในสไตล์ Origin Story แต่สุดท้ายหนังก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมาย โอกาสที่จะสานต่อเป็นแฟรนไชส์ แบบเดียวกับที่หวงเฟยหงในอดีตเคยทำได้ ก็จบเห่ไปโดยปริยายวงการหนังฮ่องกงหยิบเอาการ์ตูน หรือเกมจากญี่ปุ่นมาสร้างเป็นหนังมานานแล้วแต่สมัยก่อนเป็นการหยิบเอามาแบบเฉยๆ ไม่ต้องกายลิขสิทธิ์ไม่ต้องบอกเจ้าของต้นฉบับ หยิบเอามาทำแบบใหม่ แบบไม่ต้องจ่ายเงินให้ใครแต่ในช่วงหลังๆ คงจะทำอะไรแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ผู้สร้างหนังฮ่องกงก็เลยซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่น มาทำเป็นหนังอย่างเป็นทางการ แน่นอนส่วนใหญ่น่าจะหวังที่จะ สร้างเป็นแฟรนไชส์ทำภาคต่อมาหลาย ๆ ภาค อย่างการ์ตูนรถซิ่ง Initial D ที่ลงทุนดึงศิลปินหนุ่มคนดังจากไต้หวันอย่าง เจย์ โจว มารับบทนำซึ่งตัวหนังก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรจนมีข่าวว่าจะสร้างภาคต่อตามออกมาตั้งแต่ เมื่อสิบห้าปีก่อนแล้ว แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอด ภาคต่อของหนังเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นซะทีขณะที่ว่ามีการทำโปสเตอร์โปรโมตโปรเจกต์หนังภาคสองมาแล้ว แต่สุดท้ายหนังก็ไม่ได้ทำ จนปัจจุบัน พระเอกของเรื่องอายุ เข้าเลขสี่แล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปเล่นเป็นไอ้หนุ่มขับรถ ส่งเต้าหู้ในหนังชุดนี้ได้อีกหรือเปล่านอกจากนี้ หลังจากการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วหลังจากนี้ยังกำลังภายใน ก็เป็นหนังอีกประเภทที่ผู้สร้าง มักจะเตรียมสร้างภาคต่อไว้ตั้งแต่ตอนทำภาคแรกไม่เสร็จ อย่างหนังเรื่อง Seven Swords หรือเจ็ดกระบี่เทวดาของฉีเคอะเรื่องนี้ ที่ตอนสร้างมันวางแผนว่าใหญ่โต ว่าหนังจะเล่าเรื่อง ของเจ็ดจอมยุทธ ผ่านภาพยนตร์เจ็ดเรื่องสุดท้ายไม่ต้องถามว่าสร้างกี่เรื่อง เพราะหนังภาคแรกไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ ก็เลยจอดไม่ต้องแจว จบเห่ตั้งแต่ภาคแรกหนังอีกเรื่องที่ผู้สร้างหวังว่าจะสร้างเป็นแฟรนไชส์ก็คือ Young and Dangerous: Reloaded หรือ กู๋หว่าใจ๋ฉบับ รีบู้ท นั่งนักเลงวัยรุ่นที่สร้างจากการ์ตูนฮิต ของทางฮ่องกงเอง และเคยประสบความสำเร็จในการทำเป็นหนังมาแล้วเมื่อยุคเก้าศูนย์ และฉบับใหม่ที่สร้างไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้กับเทียบ กับของเดิมไม่ได้เลย จะของเดิมที่สร้างภาพต่อภาคย่อยภาคแยกกันออกมาเป็นสิบ ของใหม่ก็เลยทำออกมาได้แค่พาร์ทเดียวส่วนเรื่องสุดท้ายที่แฟนหนังรอคอยภาคต่อกันมานานแต่ไม่เห็นมาสักทีก็คงจะเป็นหนังอีโรติกสุดฮิตเรื่องนี้ 3-D Sex and Zen ที่หนังทำเงินอย่างเซอร์ไพรส์ จนผู้สร้างหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำภาคต่อมาอย่างแน่นอน ตั้งชื่อเอาไว้เสร็จว่า 4D Sex and Zen ที่จะไม่ได้มีแค่สามมิติอีกต่อไปแล้ว แต่จะเพิ่มมิติสี่อย่างการสั่นไหวเข้ามาด้วยอย่างไรก็ตาม ไม่รู้ว่าเพราะหนังสามมิติ ดูจะหมดยุคไปรึเปล่าโปรเจกต์หนังอีโรติกสี่มิติก็เลยเงียบมาจนถึงปัจจุบัน พูดง่ายๆว่าโปรเจ็คก็คงจะล้ม ม้วนเสื่อไปเรียบร้อยพร้อม ๆ กับระบบภาพสามมิติแล้ว