กองถ่าย "อินเดียนา โจนส์" เจอผีตำนาน "เลดี้พิ้งค์"?

"แฮร์ริสัน ฟอร์ด" วัย78 ปีเตรียมกลับมารับบท "อินเดียนา โจนส์" อีกครั้งในภาพยนตร์แฟรนไชน์หนังเรื่องดังโดยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือการถ่ายทำในสัปดาห์น้านั้นจะเกิดขึ้นที่ ปราสาท Bamburgh ในนอร์ธัมเบอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ สถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีระบุว่ามีผีสิงมากที่สุดในสหราชอาณาจักรนอกจากจะเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโลกแล้วปราสาทแบมเบิร์กยังเป็นที่รู้จักกันดีจากตำนานของ The Pink Lady หรือตำนานผี "เลดี้สีชมพู" ที่ว่าด้วยเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ผิดหวังในความรักและตัดสินใจปลิดชีพของตนเองด้วยการกระโดดปราสาทฆ่าตัวตายภายใต้ชุดสีชมพูืที่เธอโปรดปรานแน่นอนว่าหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องเล่าว่าได้มีคนพบเห็นวิญญาณของเธอที่ยังคงวนเวียนอยู่ในปราสาทดังกล่าวเพื่อรอคอยชายคนรักนั่นเองสื่อจอมสีสันอย่าง The Sun อ้างว่ามีทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าต้องเข้าไปถ่ายทำยังสถานที่ดังกล่าวขณะที่บางส่วนยังระบุด้วยว่าตนพบเจอเรื่องราวแปลกๆ และความรู้สึกที่ไม่ดีนักระหว่างที่ต้องเข้าไปยังปราสาทเพื่อวางแผนในการถ่ายทำ“ฟังดูงี่เง่า แต่ก่อนที่การถ่ายทำจะเริ่มขึ้น เราทุกคนต่างก็พูดถึงเรื่องผี ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าขนลุกอย่างแท้จริง หลายคนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ชวนขนลุก มีทีมงานบางส่วนไม่เต็มใจที่จะเข้าไปในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทด้วยซ้ำเพราะบรรยากาศต่างๆ มันทำให้พวกเขาหวั่นไหวจริงๆ"อินเดียนา โจนส์ ถือเป็นข่าวดีของภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ได้กลับมาถ่ายทำอีกครั้งหลังจากที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอังกฤษเองต้องหยุดยาวมานานกว่า 18 เดือนอันเนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยงานนี้จะมีผีหรือไม่มีผีแต่อย่างไรเสียหนังก็ต้องดำเนินการถ่ายทำต่อไปโดยหนังได้ "แฮร์ริสัน ฟอร์ด" กลับมารับบทเดิมหลังเจ้าตัวเล่นหนังแฟรนไชส์ของ "สตีเวน สปีลเบิร์ก" และ "จอร์จ ลูคัส" เรื่องนี้ครั้งสุดท้ายใน Kingdom Of The Crystal Skull ในปี 2008 พร้อมได้ผู้กำกับ "เจมส์ แมนโกลด์" ซึ่งก่อนหน้านี้เคยควบคุม X-Men ภาคแยกอย่าง Wolverine และ Logan นั่งดูแลโปรเจ็กต์แม้รายละเอียดของภายนตร์จะถูกปกปิดเป็นความลับแต่มีการคาดเดากันว่าหนังภาคใหม่อาจจะมีชื่อว่า Phoebe Waller-Bridge หรือไม่ก็ Mads Mikkelsen