The 1 ส่งแคมเปญ “6.6 SUPER DEAL HUNTER”ครบทุกดีล แค่ 66 คะแนน แลกทุกอย่างได้บนแอป The 1

“กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “เทศกาลดับเบิ้ลเดย์ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งสุดคุ้มที่หลายคนรอคอย สำหรับ The 1 ในฐานะทีเป็นลอยัลตี้แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกและแบรนด์ต่างๆ ใน ecosystem จึงตั้งใจจัดแคมเปญ 6.6 SUPER DEAL HUNTER ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรวบรวมดีลออนไลน์สุดคุ้มและหลากหลายจากทั้งเครือเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์มานำเสนอ เพื่อให้ลูกค้าสนุกกับการ Redeem และ Earn คะแนน The 1 แบบคุ้มๆ ได้ง่ายๆ บนแอป The 1 และสามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆ แบบรวมครบจบในที่เดียวทั้งทางออนไลน์และหน้าร้าน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด และมั่นใจว่าลูกค้าจะพบกับความคุ้มค่ากับแคมเปญในครั้งนี้อย่างแน่นอน”พบกับดีลสุดคุ้ม 6 ธีม ตลอด 6 วัน แลกเพียง 66 คะแนน สามารถเก็บดีลไว้ใช้ได้นาน 30 วัน• 1 มิ.ย. 64 สวยสุดปัง กับดีลส่วนลดพิเศษ จาก KISS, Beautrium, Looks• 2 มิ.ย. 64 อิ่มอร่อยกับเบอเกอร์หรือไก่ทอดจาก McDonald’s, Taco Bell, Mos Burger ด้วยดีลส่วนลดหรือเมนูพิเศษ• 3 มิ.ย. 64 เติมความหวานให้วันของคุณด้วยเมนูฟรีจาก Swensens', Auntie Ann's, Baskin Robbins, Mister Donut• 4 มิ.ย. 64 โออิชิเดสสสส กับอาหารญี่ปุ่น แลกรับส่วนลดพิเศษที่ Zen, Chabuton, Chounan• 5 มิ.ย. 64 หนึ่งเดียวสำหรับคนรักชานม เพลิดเพลินกับเมนูฟรีจาก The Alley, Gaga Kamu, FUKU Matcha• 6 มิ.ย. 64 ส่วนลดร้านค้าออนไลน์ Tops, PowerBuy, CMG และ Supersportsรับโบนัสพิเศษ พิชิตมิชชั่นสุดคุ้มลุ้นรับคะแนน The 1 รวม 8,850 คะแนน ตลอดเดือนมิ.ย. 64• 6.6 Redemption รับ 66 คะแนน เมื่อแลกดีลในแคมเปญ 6.6 SUPER DEAL HUNTER ครบ 6 ครั้งในเดือนมิ.ย. 64• The 1 - Online 6.6 รับ 666 คะแนน เมื่อซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ขั้นต่ำ 666 บาทครบ 2 ครั้ง• The 1 - 6.6 รับ 666 คะแนน เมื่อซื้อของที่หน้าร้านขั้นต่ำ 666 บาทครบ 2 ครั้ง• The 1 - 6 On 6 รับ 6,666 คะแนน เมื่อซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ขั้นต่ำ 666 บาท ครบ 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-6 มิ.ย. 64• Diapers Champion on 6.6 รับ 666 คะแนน เมื่อช้อปผ้าอ้อมเด็กครบ 1,000 บาท ที่ท็อปส์ หรือ ท็อปส์ ออนไลน์ ภายใน 30 มิ.ย. 64• Stay Hydrated, Stay Healthy รับ 120 คะแนน เมื่อซื้อน้ำดื่มที่ท็อปส์ หรือ เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ ครบ 6 วัน ภายใน 30 มิ.ย. 64พิเศษ! เฉพาะลูกค้า The 1 Exclusive เท่านั้น แลกเพียง 6 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 660 บาท ที่ เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, บ้านแอนด์บียอนด์ และร้านค้าในเครือ CMG