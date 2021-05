เลื่อนแต่งรอบ 2 “เดย์” รอทุกคนฉีดวัคซีน - อยากให้มาสนุก พิษโควิดเลื่อนคอนเสิร์ตเป็นปีหน้าหมด

เป็นอีกคู่ที่ต้องเลื่อนงานแต่งเพราะโควิด-19 สำหรับคู่ของหรือและหวานใจที่คุกเข่าขอแต่งงานกันไปตั้งแต่เกือบ 2 ปีที่แล้วแต่ก็เลื่อนเพราะสถานการณ์โควิดมาเรื่อยๆ ล่าสุดหนุ่มเดย์ได้เปิดเผยกับทีมข่าวmanager onlineว่า งานคงต้องเลื่อนเป็นปีหน้าเลย และยังไม่กำหนดว่าช่วงไหน เพราะรอให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบก่อน“เรื่องแต่งงานอาจจะเป็นปีหน้าครับ ต้องดูสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อน รอให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีน โลกนี้กลับมาเหมือนเดิม ประเทศชาติกลับมาเหมือนเดิม แล้วก็น่าจะแพลนต่อครับเพราะน้ำหวานยังไม่เคยเจอแม่ผมเลย ทีนี้ก็มาเจอเรื่องโควิดซะก่อน แล้วแม่ก็มาเสีย พอจากนั้นทุกคนก็ออกนอกประเทศไม่ได้ พี่สาวผมอยู่แคนาดาก็มาไทยไม่ได้นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนครับ ปีหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมแค่คิดว่ามันไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลย แต่ใครจะไปรู้ว่าจะเกิดขึ้น ก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปครับ”เผยคอนเสิร์ตทุกอย่างต้องเลื่อนเป็นปีหน้า แต่งานเดี่ยวยังมีเรื่อยๆ“งานตอนนี้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็คงไปเริ่มปีหน้าเลยครับ เพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่รู้กัน แต่เพลงของผมก็ออกมาเรื่อยๆ ครับ อันแรกที่ออกมาชื่อI'll Be There For You ft. PAE SAX เพลงที่สองชื่อว่าmoney money ft.แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ตอนนี้ก็ได้ 1 ล้านวิวแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลงไป และวันนี้สดๆ ร้อนๆ ก็เพิ่งปล่อยเพลงDrama Drama ft. Fernyออกมาก็เป็นเพลงสนุกสนานครับงานอื่นๆ ก็มีรับทำเพลงโฆษณา ทำเพลงนั่นนี่ไปเรื่อยๆ ครับเพราะทุกคนก็ไม่กล้าออกไปไหน แต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฉีดวัคซีน ทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมครับ ตอนนี้ทุกอย่างมันเดินไปอย่างช้าๆ มากเลย รายได้ก็หายไปค่อนข้างเยอะครับ”บอกแฟนๆ เตรียมฟังเพลงใหม่ของไทยเทเนียมปีนี้“การกลับมาของไทยเทฯ ก็อย่างที่เห็นกันครับก็ถ้าใครติดตามเราทางโซเชียลก็จะได้เห็นพวกเราอยู่ด้วยกันแล้ว กำลังเริ่มทำเพลงแล้วครับ คาดว่าน่าจะภายในปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับ ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่าน ขอให้อยู่รอดปลอดภัย ป้องกันตัวเองให้ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปอย่างอเมริกาทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้ว ประเทศชาติก็เริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมแล้ว เราก็ต้องช่วยๆ ถูไถเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยกัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยครับ สู้ๆ นะครับ ให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านเลยครับ”