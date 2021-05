ข้ามเพศคนดัง "เอลเลียต เพจ" อวดชุดว่ายน้ำชายตัวแรก

โดยล่าสุดนักแสดงวัย 34 ปีก็มีการโพสต์ภาพตัวเองในชุดใส่กางเกงว่ายน้ำโชว์กล้ามเนื้อหน้าท้องพร้อมข้อความระบุว่า Trans bb’s first swim trunks (กางเกงว่ายน้ำตัวแรกของของหนุ่มข้ามเพศ) ก่อนจะมีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายทั้งนี้นักแสดงดังเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ถึงช่วงเวลาที่ตนเองต้องต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆ ทั้งความสับสน ความกดดันเกี่ยวกับสถานะเพศของตนเองตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วและเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าในฐานะ "ทรานเจนเดอร์" คนหนึ่ง"เอลเลียต เพจ" เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987 เป็นนักแสดงหญิงชาวแคนาดาที่มีผลงานมาแล้วมากมาย อาทิ Juno, Hard Candy, Smart People, Whip It , ซีรีส์ The Umbrella Academy, X-Men: The Last Stand ฯลฯ โดยที่ผ่านมาเธอเองได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลลูกโลกทองคำ และรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม มาแล้วจากบทบาทสาววัยรุ่นตั้งท้องใน Juno (2007)ในปี 2018 "เอลเลียต เพจ" ได้แต่งงานกับแดนเซอร์หญิงชื่อ "เอมม่า พอร์ตเนอร์" ซึ่งมีอายุน้อยกว่าเธอ 8 ปีและใช้ชีวิตด้วยกันมาจนถึงปัจจุบัน