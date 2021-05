ส่องความงาม 5 สาวจากซินเจียงอุยกูร์ ที่หน้าสวยชวนตะลึง

สาวงามวัย 28 ปี เกิดที่อุรุมชี, ซินเจียง เป็นชาวจีนเชื้อสายอุยกูร์โดยกำเนิด สร้างชื่อในวงการบันเทิงจากผลงานทีวีในซีรีส์เรื่อง Eternal Love เมื่อปี 2017จบการศึกษาจาก Shanghai Theatre Academy มีผลงานเรื่องแรกคือ Anarhan ในปี 2013 โดย หยางมี่ ค้นพบความงามของเธอจึงได้จับเธอเซ็นสัญญาเข้าสังกัดของตนเองในปี 2019 ตี๋ลี่เร่อปา ได้แสดงบนเวทีงานกาล่าฉลองปีใหม่ของช่อง CCTV เป็นครั้งแรก ซึ่งการปรากฏตัวของเธอกลายเป็นที่จดจำของคนวงการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และปี 2020 เธอได้รับการจัดอันดับโดย Statista บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคของเยอรมัน ให้เป็นคนดังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น Douyin หรือ Tiktok เวอร์ชันจีนโดยมีผู้ติดตามถึง 55.6 ล้านคนนักแสดงสาววัย 36 ปี ที่เพิ่งมีข่าวแยกทางกับสามี เฉินซีเฉิง ผู้กำกับชื่อดังจาก Detective Chinatown เมื่อสัปดาห์ก่อนถงลี่ย่า เป็นคนจากชนกลุ่มน้อย ซีเป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกของจีน จบการศึกษาด้านการเต้นรำจาก Xinjiang Arts Institute จนได้เป็นสมาชิกกลุ่มร้องเพลงและเต้นรำซินเจียง ก่อนจะเข้าศึกษาต่อด้านการแสดงใน Central Academy of Drama ที่ปักกิ่งมีผลงานในวงการบันเทิงเรื่องแรกคือซีรีส์ New Endless Love เมื่อปี 2008 ก่อนจะมาสร้างชื่อในซีรีส์ The Queens ปี 2008 และ Jade Palace Lock Heart ในปี 2011 ซึ่งทำให้เธอมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเธอมักจะแสดงในผลงานที่อดีตสามีเป็นคนกำกับเองอยู่เสมอ และทั้งเธอและอดีตสามียังเคยแสดงคู่กันในภาพยนตร์เรื่อง Beijing Love Story ปี 2014 ด้วยนักแสดงและนางแบบสาวจากอุยกูร์วัย 29 ปี ที่ชาวจีนมักเรียกเธอว่า กุลลี่นาจา, นาจา หรือ นาชา จบการศึกษาด้านการเต้นรำจาก Xinjiang Arts University เข้าสู่วงการมีผลงานทางทีวีเรื่องแรกคือ Xuan-Yuan Sword: Scar of Sky ในปี 2012 ก่อนตามมาด้วยผลงานภาพยนตร์ไม่นานหลังจากนั้นผลงานของเธอในเรื่อง Black and White: The Dawn of Justice ปี 2014 จากการรับเป็น ตำรวจหญิงที่ยุติธรรมและมองโลกในแง่ดีทำให้เธอได้รับรางวัลผู้นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก China Film and Performance Art Institute ในปี 2015กุลนาซาร์ ยังนับเป็นนักแสดงนำหญิงในซีรีส์ทีวีแฟนตาซีเรื่อง Fighter of the Destiny ที่มีเรตติงสูงที่สุดทางทีวีที่ออกฉายในปี 2017 ด้วยหรือเกิดที่ปักกิ่ง หลังจากที่พ่อแม่ของเธอย้ายจากซินเจียงมาสู่เมืองหลวงเมื่อช่วงปี 1970 เธอจบการศึกษาจาก Beijing Film Academy และเปิดตัวด้านการแสดงครั้งแรกในภาพยนตร์ The Tropic of Cancer ปี 2008นักแสดงสาววัย 36 ปี ได้รับความนิยมอย่างมากจากผลงานเมื่อไม่นานนี้ ในซีรีส์ทางทีวีเรื่อง Mining Town เกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศจีนขจัดความยากจนอย่างน่าสังเวชในปี 1990 โดยเธอรับบทเป็นหญิงสาวที่มุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีซึ่งต่อต้านการตัดสินใจของพ่อที่จะให้เธอแต่งงานเพื่อเอาเงินค่าสินสอดเป็นแกะ 2 ตัว, ล่อ 1 ตัส และ ไก่ อีกไม่กี่ตัวหลังจากที่ เรยิจา ประกาศให้กำเนิดลูกสาวในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อปีที่แล้ว เรยิจา ก็ถูกยกย่องให้เป็นดั่งฮัโร่ของเหล่าสตรีนิยมในเมืองจีน ในฐานะผู้หญิงที่ไม่สะท้านกับมุมมองแคบๆเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมจีนสาวสวยวัย 25 ปี มาจากครอบครัวชาวอุยกูร์ ใน อุรุมชี , ซินเจียง เริ่มต้นงานในวงการเมื่อปี 2018 ในรายการวาไรตี The Chinese Youth ซึ่งเธอได้แสดงเต้นรำของชาวพื้นเมือง ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันรายอื่นเลือกที่จะแสดงกู่เจิ้ง เครื่องดนตรีจีนฮันกิซ จบการศึกษาจาก Xinjiang Arts Institute มีผลงานการแสดงเรื่องแรกในละครย้อนยุค Dance of the Sky Empire ปี 2020 และในปีเดียวกันก็สร้างชื่อในภาพยนตร์ด้วยผลงานหนังเรื่องแรก Soul Snatcher ซึ่งเธอรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย