“แต๊งค์” เผยข่าวดี 2 เด้ง จดทะเบียนสมรสสาวนอกวงการ และกำลังมีลูกน้อย ลั่นจดก่อนแต่งทีหลัง

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดไม่สามารถจัดงานเลี้ยงฉลองได้ ทำให้หลายๆ คนเลื่อนฉลองการแต่งงานออกไปก่อน ซึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้น ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพทะเบียนสมรส ชื่อ “พงศกร มหาเปารยะ”จดทะเบียนสมรสกับพร้อมระบุว่า” Officially สามี ภรรยา #จดก่อนแต่งทีหลัง #covid19 #ขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับ”ซึ่งเมื่อไปเข้าไปดูในอินสตาแกรมของแฟนสาวแต๊งค์ก็พบว่ามีภาพอัลตร้าซาวด์พร้อมที่ตรวจครรภ์ที่ขึ้น 2 ขีด พร้อมข้อความว่า “We made a wish and you came true ตอนนี้มีเจ้าก้อนความรักของคุณพ่อแต๊งค์กับคุณแม่พลอยอยู่ในพุงน้อยๆ อายุ 10 สัปดาห์แล้วนะ.. กินเก่งๆ โตไวๆ แล้ว อีกเจ็ดเดือนออกมาเจอหน้ากันนะเจ้าตัวเล็ก”