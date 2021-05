ซีรีส์ "เด็กใหม่" แก้ภาพแล้ว หลังชาวเน็ตจีนเดือด เรียกประเทศ "ไต้หวัน-ฮ่องกง"

หลังทางทีมงานได้ทำภาพขอบคุณแฟนคลับในประเทศต่างๆ รวม 11 ประเทศซึ่งก็รวมไปถึง "ฮ่องกง" และ "ไต้หวัน" ซึ่งเรื่องนี้ทำให้แฟนคลับจีนไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะมองว่าทั้งสองนั้นเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนไม่ใช่ประเทศนั่นเองโดยชาวเน็ตจีนหลายคนต่างพากันติดแอชแท็ก #禁忌女孩辱华 หรือ #ซีรี่ย์เด็กใหม่ดูถูกประเทศจีน และเรียกร้องให้ออกมาขอโทษกรณีที่ใช้คำดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่าทางเพจเด็กใหม่ก็แก้โพสต์จาก ’11ประเทศ’ เป็น ‘หลายพื้นที่’ แทน และเอาธงชาติออกแล้วทั้งนี้การตอบรับซีรีส์เรื่อง "เด็กใหม่" หรือที่เรียกกันว่า "แนนโน๊ะ" นั้นเป็นไปอย่างดีในหลายๆ ประเทศทั้งอันดับ 1 บน Netflix ของไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อันดับ 2 ของมาเลเซียอันดับ 3 ของ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันอันดับ 8 ของกาตาร์ อันดับ 9 ของโบลิเวียและอันดับ 10 ของบราซิล และเปรูแม้จีนแผ่นดินใหญ่จะยังไม่มี Netflix แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้จักซีรีส์เรื่องนี้พอสมควร โดยอาจจะชมกันผ่านช่องทางผิดกฎหมาย และดูเหมือนว่าผู้ชมจีนส่วนใหญ่จะชอบซีรีส์พอสมควร พวกเขาแสดงความเห็นว่าซีรีส์จากไทยเรื่องนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ เหนือจินตนาการ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเนื้อหาสะท้อนถึงความเป็นไปในสังคมด้วยอานิสงส์ความตั้งของซีรีส์ยังทำให้ตัวของ คิทตี้ ชิชา อมาตยกุล ได้รับความสนใจจากชาวจีนจำนวนไม่น้อย มีการลงภาพและประวัติของ คิทตี้ ในเว็บภาษาจีนมากมาย เรียกว่าขุดภาพกันตั้งแต่สมัย คิทตี้ เป็นสมาชิกของวง Kiss me five กันเลยทีเดียวแต่ภาพโปสเตอร์โปรโมตเจ้าปัญหากับทำให้ แฟนๆชาวจีนของซีรีส์เรื่องนี้ผิดหวังไปตามๆกันมีชาวจีนคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า “คงจะไม่สามารถทนดูซีรี่ย์ที่มีสื่อโฆษณาดูถูกจีนเรื่องนี้ได้อีกต่อไป” ขณะที่แฮชแท็ก แอนตี้ เด็กใหม่ The Series ก็ถูกดันจนติดอันดับโซเชียลมีเดียของจีนไม่เท่านั้นสื่อจีนก็ยังทราบกระแสของชาวไทยต่อความรู้สึกของชาวจีน เว็บไซต์ของจีนแห่งหนึ่งบอกว่าชาวไทยดูจะไม่ยี่หระกับกระแสการแบนครั้งนี้เลย มีการลงข้อความในโซเชียลมีเดีย ของคนไทยที่พูดในทำนองว่า “จะไปโกรธอะไรคนจีนไม่มี Netflix ซะหน่อย” ซึ่งก็ยิ่งทำให้ชาวเน็ตจีนไม่พอใจมากขึ้นไปอีก