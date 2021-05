“อแมนด้า” เปิดใจ! ทำดีที่สุดแล้ว ขอบคุณคนไทยที่ส่งพลังให้ จะจดจำเวลานี้ตลอดไป

แม้มงฯ จะไม่ลง แต่Miss Universe Thailand 2020 สาวงามตัวแทนประเทศไทย ที่บินข้ามทวีปไปประกวด Miss Universe 2020 ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย แม้จะผิดหวังแต่ก็ได้กำลังใจจากแฟนๆ นางงามไทยแลนด์อย่างล้นหลามหลังจากที่การประกวดเสร็จสิ้น อแมนด้า ได้โพสต์อินสตาแกรมบอกเล่าความรู้สึกในการประกวดเวลาระดับโลกครั้งนี้ว่า...“The impactful night just ended. I’m filled with so much happiness and joy. The feeling I had walking on that stage is indescribable. And I did my very best just like I said I would.Thank you everyone for always believing in me. I’m overwhelmed by all the love and support. I hope I made you all proud. Can't wait for the next chapter of my life. I’m coming home. See you soon THAILAND” ซึ่งแปลว่า... (ค่ำคืนที่น่าประทับใจสิ้นสุดลงแล้ว ด้ารู้สึกเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปิติ ความรู้สึกที่ด้าได้เดินบนเวทีนั้นสุดที่จะบรรยายได้ และด้าก็ได้ทำดีที่สุดแล้วเหมือนที่ด้าได้บอกไว้ ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวด้าเสมอมา ด้ารู้สึกได้ถึงความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ท่วมท้น ด้าหวังว่าด้าจะทำให้ทุกคนภูมิใจ ด้ารอไม่ไหวแล้วที่จะได้พบบทต่อไปของชีวิต ด้ากำลังกลับบ้านนะคะ พบกันเร็วๆ นี้)ซึ่งเธอได้ลงท้ายเป็นภาษาไทยอีกด้วยว่า... “จะจดจำเวลานี้ตลอดไป เวลาที่คนไทยส่งพลังมาให้ด้า รักมากที่สุด ขอบคุณและจะกลับไปหาให้เร็วที่สุดนะคะ”