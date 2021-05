"คิมซูฮยอน" น้ำตาซึม "โอจองเซ" ได้ Baeksang สมทบชายจาก It's Okay to Not Be Okay

ซีรีส์ที่มีคนลุ้นกันหนักมากเพราะได้รับความนืยมในบ้านเราทั้งเรื่อง It's Okay to Not Be Okay และ Vinzenzo โดยนักแสดงนำต่างมีชื่อเข้าชิงทั้งนำชาย - นำหญิง แต่งานนี้นักแสดงสมทบชายจากอย่าง โอจองเซ ที่รับบทเป็นคนออทิสติก มุนซังแท ก็ได้รางวัลไปแบบไม่พลิกโผ เพราะฝีมือการแสดงอันเฉียบขาด ที่นักวิจารณ์ต่างยืนยันว่าเขาคือผู้ขโมยซีนในทุกฉากที่เขาปรากฏตัวทางหน้าจอ โดยระหว่างขึ้นรับรางวัล เขาก็กล่าวสปีชที่ทำเอาพระเอกของเรื่องอย่าง คิมซูฮยอน ถึงขั้นน้ำตาซึมทีเดียวทางด้านที่รอลุ้นรางวัลนักแสดงนำชาย ก็ถึงขั้นน้ำตาคลอ กับสปีชสุดประทับใจนี้ด้วยนอกจากนั้นในส่วนของนักแสดงนำชาย ตกเป็นของจากเรื่อง Beyond Evil และ นักแสดงนำหญิง ตกเป็นของPenthouse และรางวัล Baeksang ประจำปีมอบให้กับBest Drama: Beyond EvilBest Entertainment Show: Hangout With YooBest Educational Program: Archive Project – Modern Korea 2Best Director: Kim Chul Gyu – Flower of EvilBest Actor: Shin Ha Kyun – Beyond EvilBest Actress: Kim So Yeon – PenthouseBest Supporting Actor: Oh Jung Sae – It’s Okay to Not Be OkayBest Supporting Actress: Yeom Hye Ran – The Uncanny CounterBest New Actor: Lee Do Hyun – 18 AgainBest New Actress: Park Joo Hyun – ExtracurricularBest Male Variety Performer: Lee Seung GiBest Female Variety Performer: Jang Do YeonBest Screenplay: Kim Soo Jin – Beyond EvilTechnical Award: Jo Sang Kyung – It’s Okay to Not Be OkayDaesang: Yoo Jae SukBest Film: Samjin Company English ClassBest Director: Hong Eui Jung – Voice of SilenceBest New Director: Yoon Dan Bi – Moving OnBest Actor: Yoo Ah In – Voice of SilenceBest Actress: Jeon Jong Seo – The CallBest Supporting Actor: Park Jung Min – Deliver Us From EvilBest Supporting Actress: Kim Sun Young – Three SistersBest New Actor: Hong Kyung – InnocenceBest New Actress: Choi Jung Woon – Moving OnBest Screenplay: Park Ji Wan – The Day I DiedTechnical Award: Jung Sung Jin, Jung Chul Min – Space Sweepers