“KS GANG” เสิร์ฟเพลงฮิตรสชาติใหม่! นำร่องโปรเจกต์โคฟเวอร์ Move On ผ่านศิลปิน 2PLAYERZ

ถือเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่มีเพลงดัง เพลงฮิต ติดชาร์ตทั่วประเทศ สำหรับ “ข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงดีๆ และแตกค่ายลูกในเครือเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอเพลง หนึ่งในนั้นคือ “KS GANG” ค่ายเพลงน้องใหม่ที่ผลิตผลงานศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถหลากหลาย ล่าสุดนำร่องผุดโปรเจกต์โคฟเวอร์เพลงฮิตผ่านศิลปินน้องใหม่ไฟเขียวให้โชว์ทักษะด้านดนตรีฝีมือจัดจ้านในแบบฉบับของคู่ดูโอ้ พีช และ สมาร์ท หาฟังกันได้แล้วทางคลื่นวิทยุ หรือทาง YouTube Channel :: 2PLAYERZและเมื่อได้รับโอกาสก็ขอแท็คทีมดีไซน์โคฟเวอร์เพลงฮิตติดลมบน Move On ของ ปราโมทย์ วิเลปะนะ ศิลปินรุ่นพี่ในค่าย “ข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ที่กระแสเพลงดีอย่างต่อเนื่องจนยอดวิวทะยานไปแล้วกว่า 17 ล้านวิว มาร้อง Cover พร้อม Rearrange ดนตรีใหม่ให้เป็นแนว Soul - R&B ที่คู่ดูโอ้ พีช และ สมาร์ท ชื่นชอบพูดถึงคุณภาพเสียงร้องของคู่ดูโอ้ พีช และ สมาร์ท ที่ถึงแม้เนื้อเสียงของทั้งคู่จะแตกต่างกัน แต่พอร้องด้วยกันแล้วกลับทำให้คนฟังเข้าถึงเนื้อหาในมุมมองที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอด พีช ร้องเพลงโทนเสียงต่ำออกมาได้อย่างนุ่มลึก ผสานเข้ากับเสียงสูงที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ของ สมาร์ท นับว่าลงตัวสุดๆ ส่วนเสื้อผ้า หน้าผม ก็ช่วยกันดีไซน์ออกมาให้แฟนๆ ได้เห็นถึงมุมสบายๆ ของ 2PLAYERZ ในมิวสิกวิดีโอ Move On - ปราโมทย์ วิเลปะนะ (Cover) | 2PLAYERZ #MoveOn #2PLAYERZ #KSGANGติดตามฟังโปรเจกต์โคฟเวอร์เพลงฮิต Move On - ปราโมทย์ วิเลปะนะ (Cover) | 2PLAYERZ ได้ทาง https://youtu.be/HQlnKbhVbAk พร้อมติดตามเพื่ออัพเดตผลงานของ 2PLAYERZ คู่ดูโอ้ พีชและสมาร์ท จากค่าย “KS GANG” ในเครือ “ข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ได้ผ่านช่องทาง 2PLAYERZ Official OpenChat : https://bit.ly/3wqCvEN, Facebook : https://www.facebook.com/2PLAYERZ.off...Instargram :https://instagram.com/2playerz.ks_off...YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCR10SZjGi0_d9n51WNjG0pg