ทางการจีนสั่งแบน! ระงับออกอากาศ Youth with You 3

ได้ออกแถลงการณ์ หลังมีคำสั่งระงับการออกอากาศของรายการที่ใกล้จะออกอากาศจบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วแท้ๆ หลังผู้เข้าร่วมรายการที่ชื่อว่าได้ถอนตัวออกจากรายการไปทางสำนักงานฯ ได้ออกคำสั่งไปที่ผู้ผลิตรายการซึ่งได้แก่ iQIYI โดยตรง แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการระงับการออกอากาศให้สาธารณชนทราบแต่อย่างใด แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ สำหรับองค์กรกำกับดูแลสื่อจีนอยู่แล้ว ที่พร้อมจะแบนและระงับการออกอากาศได้โดยไม่จำเป็นต้องประกาศถึงเหตุผลขณะที่ทางผู้ผลิตรายการ ก็ออกแถลงการณ์ยอมรับคำสั่งของเจ้าหน้าที่และจะหยุดการถ่ายทำรายการ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน พร้อมยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบ ถึงปัญหา ต่างๆ ที่ถูกร้องเรียนอย่างแน่นอนแม้จะอ้างเรื่องปัญหาสุขภาพ แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ไอดอลหนุ่มตัดสินใจถอนตัวจากการขึ้นเวทีประกวดน่าจะมาจากเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวโดยมีข่าวลือในโซเชียลมีเดีย ว่าครอบครัวของไอดอลหนุ่ม ประกอบธุรกิจร้านคาราโอเกะบังหน้า แต่มีเบื้องหลังทำธุรกิจผิดกฎหมาย ทั้งเรื่องยาเสพติดและธุรกิจค้าประเวณี นอกจากนั้นยังมีข้อกล่าวหาเรื่องสัญชาติของตัวไอดอลด้วย เพราะมีการขุดคุ้ย และแชร์กันในโซเชียลมีเดีย ว่าเขาถือสองสัญชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการฝืนกฎหมายของจีนการระงับออกอากาศรายการ Youth With You 3 กลายเป็นข่าวใหญ่มาก เพราะรายการดังกล่าวถือว่าเป็นเรียลลิตี้โชว์ที่ดังมากที่สุดรายการหนึ่งของจีน มีการลงทุนดึงเอาศิลปินเคป๊อปเชื้อสายไทย อย่างแห่งวงให้มาเป็นเมนเทอร์ ร่วมกับคนบันเทิงจีนระดับซูเปอร์สตาร์ ไม่ว่าจะเป็นและYouth With You 3 หรือ "วัยรุ่น วัยฝัน 3" ที่เผยแพร่ทางสตรีมมิง iQIYI มีผู้ร่วมรายการถึง 119 คน จากหลากหลายเอเยนซี ซึ่งจะมีไอดอล 9 คน ที่ได้จะเดบิวต์ในฐานะบอยแบนด์วงใหม่ร่วมกัน