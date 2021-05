"ทาทา" หายไปจากโซเชียล! เครียด จิตตก คิดถึงลูก

สถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนัก มีคนติดเชื้อจำนวนมากในแต่ละวัน มีจำนวนคนตายจากการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประชาชนไม่กล้าออกจากบ้าน ไม่มีเงิน ไม่มีงาน อย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปจะเครียด แม้แต่คุณแม่สายสตรองอย่างก็ออกมาโพสต์ระบายผ่านอินสตาแกรม หลังเงียบหายไปหลายวัน รับเครียด จิตตก คิดถึงลูก ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้"ทาหายไปหลายวันเลย...อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณหมอสลับเอาพี่เรไปอยู่ด้วย (ทากับหมอพยายามสลับกันดูแลลูกให้น้อยที่สุด คือถ้าใครเอาพี่เรไปดูแลก็เอาไปเลี้ยงยาวเลย จะไม่ไปๆกลับๆ เพื่อความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง) แม่คิดถึงพี่เรมาก เหงามาก บ้านเงียบสุดๆเวลาพี่เรไม่อยู่ ลูกไม่อยู่ แม่ก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไร ไม่ค่อยมีอะไรทำ ดู Netflix วนไป จนเป็นเหมือนผัวเมียกันไปแล้วเนี่ยยยยเกลียดอากาศแบบนี้ที่สุด เดี๋ยวฝนตกหนักฟ้าร้องถล่มทลาย แล้วเดี๋ยวแดดก็ออก จะเอายังไงกันแน่? ปรับmoodปรับอารมณ์ไม่ถูก ออกไปไหนก็ไม่ได้ ไม่ควรออกอย่างยิ่ง (ตัวเลขผู้ติดเชื้อแบบนี้ มนุษย์แม่อย่างเราไม่ควรออก มีลูกเล็กเป็นอะไรมาไม่คุ้มกันเลย)Socialก็ไม่อยากเล่น...มีแต่ข่าวที่ทำให้เรายิ่งเครียดโผล่มาเตือนใจอยู่เรื่อยๆ เห็นแล้วยิ่งจิตตก 😔เมื่อไหร่จะใช้ชีวิตทำงานหาเงินได้แบบปกติกันสักที คิดถึงConcert คิดถึงการร้องเพลง คิดถึงคนดู คิดถึงการออกไปข้างนอกแบบปกติ คิดถึงความปกติมากๆแล้ว NOT New Normalใครเป็นแบบเราบ้าง??? Anybody out there???ทุกคนสู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคน เราต้องช่วยกันผ่านมันไปให้ได้ 🤍ขอระบายหน่อย...ไม่หน่อยอ่ะ...ยาวเลย 😅"ขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจ บอกเราต้องรอดไปด้วยกัน