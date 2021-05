"หวาย" ทวีต! เคยคิดอยากให้ครอบครัวกลับมาอยู่เมืองไทย แต่ตอนนี้ไม่แล้ว ขอย้ายไปแทน!

ล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ว่า เมื่อก่อนเคยคิดอยากให้ครอบครัวกลับมา แต่ตอนนี้ไม่แล้ว ขอย้ายไปแทน"หลายคนถามว่าครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ us ได้ฉีด vaccine หรือยัง ตอบเลยว่า ฉีดเสร็จนานแล้วค่ะ เพื่อนๆก็ฉีดกันครบตั้งแต่สองเดือนที่แล้วค่ะ เคยคิดกับตัวเองว่าอยากให้ครอบครัวกลับมา แต่ไม่แล้วค่ะ ขอย้ายไปแทน 🥺💉ครอบครัวฝั่งคุณพ่อเป็น us citizen หมดนะคะ อยู่ la ค่ะ ส่วนครอบครัวฝั่งคุณแม่มีญาติๆ อยู่ la & nyc ค่ะ ตอนคุณแม่ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่นี้คุณแม่หวายคืน green card ไปเลยค่ะ แง 55 ถ้ามี time machine จะกลับไปบอกว่าอย่าาาาาาาหวายมีคุณพ่อสองคนนะคะ พ่อแท้ๆเป็นคนไทยแต่ใช้ชีวิตอยู่ us นานจนได้เป็น permanent resident แต่ตอนนี้ย้ายกลับมาแล้ว ส่วนครอบครัวคุณพ่อเป็น us citizen หมดค่ะ คุณพ่อเลี้ยงหวายที่ทุกคนหลายคนสงสัยกันเป็นคนแคนาดาแท้นะคะ มี Twitter ด้วยนะคะ 55🙏🏼"