เจ๋งสุดๆ “ไมค์” โกอินเตอร์เต็มตัว ผลงานฮอลลีวู้ดเรื่องแรกเตรียมฉาย

ทำเอาหลายคนตื่นเต้นไปด้วยที่เห็นหนุ่มลงภาพโปสเตอร์พร้อมทั้งทีเซอร์ตัวอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่เจ้าตัวเล่นเรื่องแรกในชีวิต เรื่องซึ่งประกบซูเปอร์สตาร์ชื่อดังหลายคน โดยเฉพาะพระเอกสุดเก๋าอย่าง เพียร์ซ บรอสแนน James Bond 007 ในตำนานซึ่งหนุ่ม ไมค์ ได้เขียนข้อความเผยความรู้สึกผ่านไอจีว่า “Trailer THE MISFITS หนัง Hollywood เรื่องแรกที่เล่นมาแล้วนะครับ เล่นเป็น Wick ครับ เรื่องนี้ถ่ายทำสนุกมาก ถ่ายที่ Dubai ระเบิดกันมันส์เลย ดีใจมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง Pierce Brosnan ที่เล่น 007 ยุคแรกๆ เลย รอชมกันได้อีกไม่กี่เดือนนี้แล้ว Ready for The MISFITS? Checkout my first Hollywood Movie Trailer. Mike Angelo is Wick and he’s always serious😎 (Official Trailer link in bio)”