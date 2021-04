สิ้นแล้ว “ชุนสุเกะ คิคุจิ” ผู้แต่งเพลงการ์ตูนดัง “โดราเอมอน-ไอ้มดแดง-หน้ากากเสือ”

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงการ์ตูนโลก เมื่อ “ชุนสุเกะ คิคุจิ” (Shunsuke Kikuchi) นักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่น ผู้ฝากผลงานประกอบอนิเมะเพลงชื่อดังจำนวนมากเสียชีวิตแล้ว โดยสำนักข่าวญี่ปุ่นหลายแห่งรายงานว่า ชุนสุเกะ คิคุจิ ได้เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2021 ด้วยวัย 89 ปี ซึ่งทางครอบครัวได้ทำการจัดงานศพเป็นการส่วนตัวไปแล้วชุนสุเกะ คิคุจิ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 1931 ในเมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ เขาได้เริ่มต้นงานนักแต่งเพลงมืออาชีพด้วยการแต่งเพลงให้กับภาพยนตร์เรื่อง Hachininme No Teki ที่ฉายในปี 1961 หลังจากน้นคุณ Kikuchi ได้ทำการแต่งเพลงให้กับ อนิเมะ, ซีรีส์คนแสดง, และภาพยนตร์ อีกมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้วจะแต่งเพลงให้กับผลงานของทาง Toei กับ Shochikuสำหรับผลงานเพลงชื่อดังของ ชุนสุเกะ คิคุจิ ส่วนใหญ่เป็นเพลงประกอบอนิเมะ ไม่ว่าจะเป็น “Let’s Go!! Rider Kick” มาสค์ไรเดอร์ ภาคแรก (หรือที่สมัยก่อนคนไทยนิยมเรียกกันว่าไอ้มดแดง) เพลง “Doraemon No Uta” จาก โดราเอมอน, เพลง Yuke! Tiger Mask” จาก หน้ากากเสือนอกจากนี้ชุนสุเกะ คิคุจิ ยังแต่งดนตรีประกอบให้กับอนิเมะ ดราก้อนบอล (Dragon Ball), ดราก้อนบอล Z (Dragon Ball Z), ดร.สลัมป์ (หนูน้อยอาราเล่) และผลงานเพลงอื่น ๆ อีกจำนวนมากชุนสุเกะ คิคุจิ เคยได้รับรางวัลแต่งดนตรียอดเยี่ยม จากเวที Japan Academy Prize ครั้งที่ 6 ในปี 1983,รางวัลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตจากเวที Japan Record Awards ครั้งที่ 57 ในปี 20125 และผลงานจากการสร้างสรรค์ผลงานเพลงอีกหลากหลาย