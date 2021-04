รู้จัก “แพทริค” หนุ่มร้อยเอ็ด หล่อ เก่ง ขึ้นแท่นศิลปินบอยแบนด์ที่จีน

เรียกว่า หล่อ เก่ง ครบจบในคนเดียว สำหรับหนุ่มไทยที่บินข้ามประเทศไปร่วมการแข่งขันบนเวทีประกวดหาไอดอลประเทศจีน (CHUANG 2021) จนสามารถคว้าอันดับที่ 9 มาครองได้สำเร็จ ด้วยโหวตสูงถึง 13 ล้านคะแนน ได้เดบิวต์เป็นศิลปินบอยแบนด์ที่จีน สาวๆ ต่างพากันเทใจให้พร้อมปาหัวใจให้รัวๆทันทีที่ผลการตัดสินออกมา หนุ่มแพทริคก็ฮอตเนื้อหอม และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สาวๆ แห่สมัครเป็นแฟนคลับล้นหลาม พร้อมอยากรู้จักตัวตนของหนุ่มหน้ามนคนนี้มากยิ่งขึ้น โดยเจ้าตัวมีชื่อจีนในการประกวดว่า “หยิ่น เฮ่า ยวี๋ 尹浩宇” ซึ่งหากย้อนผลงานที่ผ่านมา แพทริคเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาพอสมควร ส่วนประวัติส่วนตัว เจ้าตัวเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทย-เยอรมัน เกิดที่จังหวัด ร้อยเอ็ด เกิดวันที่ 20 ตุลาคม ปี 2546 อายุ 17 ปี ส่วนสูง 176 เซ็นติเมตร น้ำหนัก 60 กิโลกรัม เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศิลป-เยอรมัน, Gifted English)แพทริคเริ่มเข้าวงการจากการชนะการประกวดในโครงการ GO ON GIRL&GUY Star Search by Clean & Clear จากนั้นมีโอกาสประเดิมผลงานด้านแสดงชิ้นแรกในซีรีส์ภาคต่อ The Gifted Graduation โดยในเรื่องรับบทเป็น “ธาม” หลังจากนั้นหนุ่มแพทริคได้ร่วมแสดงในซีรีส์ “เทวดาท่าจะรัก Angel Beside Me” ของช่อง GMMTV ผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าตัวมีของ เป็นหนุ่มไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงไกลถึงจีน หล่อ งานดีแบบนี้รับรองปั๊วะปังแน่นอน