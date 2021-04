คืนชีพร็อค 80’s “Hard Boy” วงร็อคทรงพลัง ระเบิดความมันไม่ยั้ง ปล่อย “Kiss me, baby” ชวนเสพบทเพลงคุณภาพตรงยุค!

สาวกชาวร็อค ที่พร้อมจะโยกหัวไปกับซาวด์ดนตรีสุดมัน ต้องหันมาทำความรู้จักกับ “Hard Boy - ฮาร์ดบอย” วงสไตล์ Glam Rock(แกลมร็อค) ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คนได้แก่ ภีร์-ร้องนำ, ฟลุค-กีต้าร์, ภู-คีย์บอร์ด, ต้อม-เบส และเล้ง-กลอง ที่พร้อมจะดึงแฟนเพลงกลับไปสู่ยุค 80’s อีกครั้ง!! หลังจากเริ่มต้นก่อตั้งวงขึ้นจากความหลงไหลเพลงร็อคเก่า ใช้เวลาหลายปี สั่งสมประสบการณ์ และพัฒนาฝีมือ ล่าสุด “Hard Boy ปล่อยเพลง พร้อมมิวสิควีดิโอ “Kiss me, baby(คิสมี เบบี้)” ออกมาให้แฟนเพลงชาวร็อคได้โยกหัวกันตามจังหวะสุดมัน ภาพ และซาวด์ถูกดีไซน์อย่างละเอียดเพื่อให้แฟนเพลงได้เข้าถึงดนตรีร็อค 80’s อย่างแท้จริงภีร์ Hard Boy - นักร้องนำ เป็นตัวแทนของวง กล่าวว่า “พวกเราหลงไหลในดนตรี และแฟชั่น Glam Rock สำหรับเพลง Kiss me, baby ตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์ จิตวิญญาณ และกลิ่นอายในยุค 80’s ให้ชัดเจน และเป็นตัวเองที่สุด” ดนตรีดุดัน เปิดมาด้วย Riff กีต้าร์มันๆ แถม Dive Bomb เพิ่มความซาบซ่าน ไปเดือดสุดๆ ด้วยเสียงร้องสูงปรี๊ด และกลองสองกระเดื่องในท่อนโซโล่ แล้วจบด้วย Faed Out เท่ๆ“ที่ปล่อยเพลง และมิวสิควีดิโอมาพร้อมกัน เพราะพวกเราอยากให้กลุ่มคนฟังรุ่นใหม่เห็นภาพของ Glam Rock ด้วย ทั้งโทนของ แสง สี และคาแรคเตอร์ของวงที่มีการไว้ผมยาว แต่งตัว แต่งหน้าละม้ายคล้ายผู้หญิง ซึ่งในชีวิตจริงก็เป็นสไตล์ที่พวกเราชอบ เนื้อเพลงใช้ภาษากวนๆ เนื้อเรื่องประมาณผู้ชายเจ้าชู้ สายปาร์ตี้ ไปเที่ยวกลางคืน แล้วพยายามจะจีบผู้หญิงกลับบ้าน(นางเอกเซ็กซี่มากๆ)อยากฝากทุกคนลองเปิดใจคลิกไปฟังเพลงของพวกเรา “Kiss me, baby” แล้วจะกลับมาคิดถึงเพลงร็อคมันๆ ในยุค 80’s ที่แทบจะไม่มีคนผลิตงานแบบนี้ออกมาแล้ว สำหรับคนที่ชอบเพลงร็อค รับรองได้ว่าฟังแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน ขอฝากทั้งเพลง และมิวสิควิดีโอของพวกเราด้วยนะครับ”สามารถเข้าไปชมมิวสิควิดีโอและฟังเพลง “Kiss me, baby” ของวง “Hard Boy” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงคลิ๊ก https://www.youtube.com/watch?v=sBUuDjJN7zw และติดตามข่าวสารอัพเดทเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/HardBoyFanpageIG: https://www.instagram.com/hard.boy.official