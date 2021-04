“Olivia Rodrigo” ซุปตาร์สาววัย 18 ปี เขย่าวงการเพลงอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่ “déjà vu”

ถือเป็นหนึ่งในศิลปินมาแรงแห่งปีที่ลหาย ๆ คนจับตามมอง กับ “Olivia Rodrigo”ซุปตาร์สาวสวย และนักแต่งเพลงวัย 18 ปี ดีกรีเดบิวต์เพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่าง “drivers license” ที่มาแรงอันดับ 1 ทุบทุกสถิติเรียกได้ว่าเปิดตัวแบบเขย่าวงการเพลงระดับ Global ครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมซิงเกิลล่าสุด “déjà vu” ที่แฟนเพลงตั้งตารอ ซึ่งเพลงนี้นับเป็นอีกหนึ่งเพลงจากอัลบั้มใหม่ที่เธอประกาศแล้วว่าพร้อมปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันในวันที่ 21 พฤษภาคมที่จะถึงนี้déjà vu เป็นบทเพลงที่มีเสียงเปียโนเปล่งประกาย โดดเด่นมาด้วยซาวด์ดนตรีกีต้าร์ซินธ์ ละมุนละไมไปกับเสียงร้องทรงเสน่ห์ของสาว “Olivia Rodrigo” ที่เธอบรรเลงทุกท่วงทำนองลงไปในเพลง “déjà vu”เพลงนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่แฟนเพลงจะได้สัมผัสถึงความสามารถในการเขียนเพลงที่มีชั้นเชิง ลงลึกในดีเทล ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว การสื่อสารทางอารมณ์ผ่านเนื้อเพลง และเสียงดนตรีที่ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นักในวงการเพลงป็อปขณะที่ในส่วนของเนื้อเพลงได้พูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนหลังจากเลิกรากันไป และอีกฝ่ายได้มูฟออนไปกับคนใหม่โดยฝั่ง “Olivia Rodrigo” ได้ร้องว่า I bet she’s bragging to all her friends, saying you’re so unique ที่แปลว่า ฉันพนันได้เลยว่าแฟนใหม่ของเธอคงไปอวดเพื่อนว่าเธอเจ๋งและแตกต่างจากคนอื่นขนาดไหน และยังมีความจิกกัดแบบกวนๆ ต่อว่า แฟนของเธอคงรู้จัก Billy Joel เพราะเธอเล่นเพลง “Uptown Girl” ให้ฟังอยู่บ่อย ๆ ซินะ แต่ที่จริงคนที่แนะนำ Billy Joel ให้เธอรู้จักก็คือฉันเอง มีคนใหม่แล้วแต่ไม่เห็นทำอะไรใหม่ๆ บ้างเลย เธอไม่รู้สึกเหมือนเห็นภาพที่เคยเห็นมาก่อนบ้างหรอ?เพลง “déjà vu” โปรดิวซ์โดย “Dan Nigro” ที่เคยทำโปรดิวซ์ให้กับศิลปินดังมากมายอย่าง Conan Gray, Carly Rae Jepsen และ Lewis Capaldi ส่วนมิวสิควิดีโอกำกับโดย Allie Avital และร่วมแสดงโดย Talia Ryder ซึ่งถ่ายทำขึ้นที่ชายหาด Malibu“Olivia Rodrigo” เปิดเผยว่า “ฉันหลงใหลในคอนเซ็ปต์ของคำว่า ‘déjà vu’ มาก ๆ และคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เจ๋งดีที่จะใช้มันในการแต่งเพลง เพื่อถ่ายทอดมุมความรู้สึกหลังจากความความรัก ความสัมพันธ์ ระหว่างคนสองคนได้จบลงไป โดยฉันเริ่มเขียนเพลง และอัดเพลงนี้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาในบ้านฉัน และรู้สึกสนุกที่ได้ครีเอทเสียงดนตรีให้มีความหลากหลายมากขึ้น หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้เหมือนกันกับฉัน”นอกจากเพลง “déjà vu” จะกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โดนใจวัยทีนยุค GEN-Z แล้ว มั่นใจได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของ “Olivia Rodrigo” จะสร้างรสสัมผัสที่น่าจดจำผ่านเสียงร้องทรงเสน่ห์ แต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความตั้งใจ ที่ทำให้แฟนเพลงทั่วโลกยกย่องเธอ