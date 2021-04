"ฟลุค เกริกพล" เพิ่งเข้าใจความหมาย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ! พบติดเชื้อโควิด-19 หลังตรวจรอบ 3!

"ผมได้ตรวจโควิดในวันที่ 15 เม.ย. เนื่องจากลูกเพิ่งคลอดจึงมีความกังวล และได้ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 16 เม.ย. ครับ ก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจโควิดเพื่อเตรียมคลอดในวันที่ 27 มี.ค. และตรวจอีกครั้งเนื่องจากลูกเพิ่งคลอด ในวันที่ 8 เม.ย. ผลเป็นไม่พบเชื้อทั้ง 2 ครั้งครับผมได้แจ้งไทม์ไลน์กับผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องแล้ว เพื่อตรวจและกักตัวเฝ้าระวังกันต่อไป เบื้องต้นน้องลีและลูกสาวผมตรวจวันนี้แล้วไม่ติดนะครับ ขอให้รอบต่อๆ ไปปลอดภัยด้วยเถอะ ตอนนี้เพิ่งเข้ารักษาตัวอยู่ที่รพ.แล้วครับ ผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ"นอกจากนี้ ฟลุคยังได้โพสต์ภาพลูกในอ้อมกอดนาตาลี พร้อมข้อความ "14 days and night without both of you 💔 ขอให้ทั้งคู่ปลอดภัย 🙏🏻 พึ่งเข้าใจคำว่ากินไม่ได้... นอนไม่หลับ คิดถึง ... ใจจะขาด ถึง technology จะทำให้ เราเหมือน ไม่ห่างกัน เเต่ ... มันแทบไม่ช่วยให้รู้สึกหายเหงา หายคิดถึง และ เป็นห่วงได้เลย 😢 @lee_natalie @babynatashacm love you to the moon 🌙 and back"