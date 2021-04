เลือกคู่ต่อสู้ตัวต่อไปให้ “ก็อตซิล่า” และ “คอง”

Godzilla Vs Kong ภาพยนตร์ “ครอสโอเวอร์” ของสองแฟรนไชน์สัตว์ประหลาดยักษ์ที่ดังที่สุดในภาพยนตร์ ดูจะทำรายได้ และสร้างกระแสได้ดีกว่าที่หลาย ๆ คน คาดหนังสัตว์ประหลาดตีกันเรื่องนี้ กลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดของสหรัฐฯ ตั้งแต่เกิดไวรัสระบาดเมื่อต้นปีก่อน และที่น่าทึ่งก็คือหนัง ทำเงินในสหรัฐฯ ได้มากกว่า Godzilla, King of Monster ด้วยซ้ำไป จนทำให้แฟน ๆ เริ่มมีความหวังแล้วว่า นี่อาจจะไม่ใช่ภาคสุดท้าย และ MonsterVerse อาจจะได้ไปต่อซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะมีหนังเรื่องใหม่ ก็ต้องมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่มาให้ คอง กับ ก็อตซิลล่า ได้ต่อสู้ด้วย ถ้าไม่ออกแบบใหม่มาเลย ก็ต้องขุดเอาสัตว์ประหลาดเก่า ๆ มาหากินตลอดประวัติศาสตร์เกินครึ่งร้อยปีของ Godzilla มีสัตว์ประหลาดโผล่หน้ามีบทบาทมามากมาย บางตัวโดดเด่นจนมีบทในหนังหลาย ๆ ภาค แต่บางตัวก็ภาคเดียวจอดและหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่แฟน.ๆ น่าจะอยากเห็นที่สุดก็น่าจะเป็น Mecha-King Ghidorah สุดยอดสัตว์ประหลาดคลาสสิกที่แฟน ๆ หนัง ก็อตซิลล่า ยุค 90 น่าจะยังจำได้ดีอีกตัวที่ดังมาก ๆ ก็คือปีศาจต้นไม้ ไบโอเลนเต้ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ดูซับซ้อน เหมาะกับเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ของ ก็อตซิล่า มาก ๆ ยุคถ้าได้สร้างด้วยเทคนิคยุคนี้ ก็น่าจะสุดยอดมากขึ้นไปอีกเมกาล่อน แห่งหนังภาค Godzilla vs. Megalon ก็น่าสนใจไม่น้อย แต่ที่เด็ดกว่าในหนังภาคนี้ก็ตัวละครที่ชื่อว่า เจ็ท จากัวร์เจ็ท จากัวร์ เป็นตัวละครสุดประหลาดในหนัง Godzilla เพราะนี่คือซูเปอร์ฮีโร่แนวอุลตร้าแมนที่โผล่เข้ามาในหนัง Godzilla เพราะตอนนั้น อุลตร้าแมน ฮิตสุด ๆ จนผู้สร้าง Godzilla ต้องยัดตัวละครตัวนี้เข้ามา แม้จะดูแปลก ๆ จนกลายเป็นรอด่างของหนัง Godzilla แต่ก็น่าจะน่าสนใจดี ถ้ามีการหยิบตัวละครนี้มาตีความใหม่ถ้าโผล่มาจริง ก็อาจจะมีการแท็คทีกับ ก็อตซิลล่า ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่น และอาจจะมีฉากท่าไม้ตายกระโดดขาคู่ท่านี้ปรากฏอยุ่ในหนังฉบับฮอลลีวูดบ้างก็ได้หรือถ้าจะเอาคลาสสิกก็มีเจ้า แองกิรัส สัตว์ประหลาดตัวแรกที่ก็อตซิลล่าต่อสู้ด้วยในหนัง Godzilla Raids Again ภาพยนตร์ตอนที่สองของ Godzilla ที่ตอนนั้นยังเป็นหนังขาวดำอยู่เลย และเป็นสัตว์ประหลาดระดับคลาสสิคอีกตัวของแฟรนไชส์ก๊อตซิลล่าที่เคยปรากฏตัวมาแล้วในหนังหลายๆเรื่อง แม้ส่วนใหญ่ จะเป็นเพียงตัวประกอบ ที่โผล่มาโดนตบร่วง ในช่วงกลางเรื่องก็ตามส่วนสัตว์ประหลาดของ คิงคอง ก็คงไม่มีตัวไหนที่จะดังกว่านี้อีกแล้ว สำหรับ เมกะ คิงคอง จากหนัง King Kong Escapes ภาคต่อของ Kong vs. Godzilla ของญี่ปุ่นเมื่อหลายปีก่อนนอกจากนั้นก็ยังมี Toho ก็ยังมีสต็อกสัตว์ประหลาดจากหนังซีรีส์อื่นที่น่าจะหยิบมาใช้ได้อีกมากมายซึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ มนุษย์ยักษ์ที่เรียกว่า กากันทัวร์ จากหนัง The War of the Gargantuas ที่สมัยก่อนก็ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเอาคนมาเล่นเป็นคนยักษ์แบบนั้นเลยเห็นแบบนี้ กากันทัวร์ ฮิตมากในตลาดหนังสหรัฐฯ ชาวอเมริกันจำนวนมากโตมากับหนังเรื่องนี้ และยังประทับใจกันอยู่จนถึงปัจจุบัน ถ้าจะหยิบเอาใส่ในหนังก็อตซิล่า ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาจากพวกฝรั่งได้ไม่น้อย แม้หน้าตาจะดูแปลก ๆ ไปหน่อยก็ตามและสุดท้ายถ้า Legendary ลงทุนจริง ๆ จะลองซื้อสัตว์ประหลาดจากบริษัทอื่นมาบู๊กับสองสัตว์ประหลาดยักษ์ดูก็น่าสนใจดี เจ้าพ่อภูเขียว ไดมาจิน ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ถ้ารูปปั้นยักษ์ ได้มาสู้กับก็อตซิล่า ก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแต่สุดท้ายก็คงไม่มีสัตว์ประหลาดตัวไหนที่จะสร้าง ดรีมแมช ได้เท่ากับตัวนี้อีกแล้ว เต่ายักษ์ กาเมร่า สัตว์ประหลาดเบอร์สองแห่งหนังสัตว์ประหลาดยักษ์แห่งญี่ปุ่น เพื่อนของเด็ก ๆ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคียงคู่กับก็อตซิล่า มากที่สุด ถ้าได้เจอกันจริง ๆ ในหนังสักเรื่อง ก็น่าจะเป็นความฝันที่เป็นจริงของผู้ชมหลาย ๆ คนกันเลยทีเดียวกาเมร่า เองก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานระดับครึ่งทศวรรษเช่นเดียวกัน และเคยโดดเด่นสุดๆในยุคเก่า 90s ชนิดที่ว่ตอนนั้นดูเหลื่อม ๆ แซง ๆ ก๊อตซิลล่า ได้นิดหน่อยด้วยซ้ำไป แม้ กาเมร่า จะไม่ได้เป็นตัวละครของ โตโฮ โดยตรง แต่อยู่ในสังเกดไดเอะที่เป็นบริษัทคู่แข่ง แต่เพราะ ไดเอะ ก็เจ๊งไปเมื่อหลายปีก่อน จนสิทธิ์ของ กาเมร่า ตกเป็นของคนอื่นนานแล้ว ทำให้โอกาสที่สองไอคอนแห่งหนัง “โทกูซัตสึ” อาจจะดูยาก แต่ก็ใช่ว่าจะ “เป็นไปไม่ได้”แต่ถ้าไม่ได้ไปต่อจริง อนาคตของสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวก็ยังสดใสอยู่ดี คิงคอง ยังคงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทวอร์เนอร์บราเตอร์เหมือนเดิม ส่วน ก๊อตซิล่า เอง ทางญี่ปุ่นคงไม่ปล่อยไว้เฉยๆแน่ นอกจากแอนิเมชั่นที่มีผลิตออกมาเรื่อยๆแล้ว ทางญี่ปุ่นก็มีโครงการใหญ่ที่เรียกว่า World of Godzilla ที่ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากนัก แต่น่าจะเป็นการต่อยอดขยายจักรวาลและขอบเขตของเรื่องราวจาก ตำนานก็อดซิลล่าให้กว้างขวางไปมากกว่าเดิม