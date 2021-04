แฉเบื้องหลังนิสัยไม่ดี “คิมจองฮยอน” มาจากแฟนสาว “ซอเยจี” นางเอกดังเป็นคนบงการ

โดยทีมงานรายหนึ่งจากกองถ่ายซีรีส์เมื่อปี 2018 ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดก่อนหน้านี้ว่าทำไมพระเอกถึงได้แสดงออกในงานแถลงข่าวซีรีส์เรื่องนี้ โดยแสดงสีหน้าเย็นชา และระห่างที่ต้องถ่ายรูปคู่กับก็ปฏิเสธไม่ให้เธอควงแขนถ่ายรูป และเอามือล้วงกระเป๋าตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยให้เหตุผลว่าตนเองอินกับบท และพยายามใช้ชีวิตประจำวันให้เหมือนกับตัวละครซึ่งปัญหาไม่ได้มีแค่เฉพาะในงานแถลงข่าว เพราะทางทีมงานก็ได้เผยว่า คิมจองฮยอน มีปัญหากับทีมงานขอเปลี่ยนบทจนไม่เหลือความโรแมนติกในละครเลย ซึ่งระหว่างที่กินข้าวมื้อค่ำกับทีมงาน เขาก็มีปากเสียงทะเลาะกันเสียงดังกับทีมงาน เรื่องเปลี่ยนบทและพฤติกรรมไม่ให้เกียรติ จนในที่สุดเขาขอถอนตัวออกไป โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะปัญหาทางด้านสุขภาพแม้ทีมงานจะไม่ได้บอกชื่อตรงๆ แต่เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา สื่อจอมแฉ Dispatch ก็ได้ออกมาแฉเพิ่มเติมว่า แฟนสาวของ คิมจองฮยอน ที่ทีมงานพูดถึงว่าคอยบงการพฤติกรรมของเขาคือนางเอกสาวชื่อดังจากซีรีส์ It’s Okay To Not Be Okay ที่เป็นแฟนกับเขาในเวลานั้น ซึ่งเธอคอยออกคำสั่งจนทำให้พระเอกหนุ่มถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เป็นมืออาชีพพร้อมกันนั้น Dispatch ยังได้เผยข้อความที่ทั้งสองคนแชทคุยกัน โดยระบุว่าทางทีมงานก็ได้ยืนยันว่าเรียกร้องเรื่องปรับบทตลอด จนป่วนไปทั้งกอง ซึ่งการขอปรับบทในฉากโรแมนติกนั้นมีถึง 13 ฉากด้วยกัน อย่างเช่นในฉากที่ต้องเข้าไปช่วยพระเอกที่จะกระโดดตึก ก็ขอปรับให้หล่นลงมาแล้วนอนแยกกัน ไม่ได้นอนกอดกัน ซึ่งผู้กำกับก็ไม่ได้คิดอะไรมาก โดยมองว่าเป็นธรรมดาของคนตกลงมาจากที่สูง ที่ร่างควรแยกกัน หรือแม้แต่ฉากที่ต้องเข้าพิธีแต่งงาน คิมจองฮยอน ก็ปฏิเสธไม่ให้ ซอฮยอน เดินควงแขนเข้าฉากแต่งงานด้วยส่วนทางด้านที่กำลังจะมีงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง Recalled ก็มีรายงานว่าเธอยังไม่ได้ยกเลิกการปรากฏตัว และจะเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เม.ย. ตามกำหนด โดยผู้กำกับ ซอยูมิน และ พระเอก คิมคังอู ก็จะร่วมงานแถลงข่าวตามกำหนดเดิมเช่นกัน