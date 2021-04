เลื่อนงานแต่ง “หยาดทิพย์” ติดโควิด ขณะท้อง และเป็นโรคปอด

อยู่คนเดียว

เศร้าใจแทนจริงๆ สำหรับสาวที่จำใจต้องออกมาประกาศเลื่อนงานแต่งอย่างกะทันหัน เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 ทั้งตัวเองและแฟนหนุ่มนอกวงการ ทั้งๆ ที่มีกำหนดจะตบแต่งกันในวันที่ 21 เม.ย. และ 30 เม.ย.นี้อยู่แล้วแท้ๆแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและทำให้สาวหยาดกังวลหนักมาก ก็คือลูกน้อยในครรภ์ 16 สัปดาห์ ที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลกระทบอะไรไปด้วยหรือเปล่า เพราะตัวเองมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดอยู่แล้ว แถมตอนนี้ยังมีไข้ ปวดหัว ไอและเจ็บคอร่วมด้วยโดยหยาดได้แจ้งข่าวและเปิดเผยไทม์ไลน์ให้ได้ทราบ ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “ทางเราได้แจ้งยกเลิกกับทาง รร. ตั้งแต่วันที่ 8-9 ที่ผ่านมาเพราะเป็นห่วงสถานการณ์ความปลอดภัยของ ทุกๆ คนจากโควิดวันที่ 10 ตอนเย็นทาง รพ.แจ้งว่าพี่เมฆมีผลเป็น positive (เป็นโควิด) จากการตรวจครั้งที่ 2 คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อ วันที่ 2 เมษา จากการไป รร so sofitel และร้าน The Cassette Sky Bar at SO Bangkok- พี่เมฆทราบข่าวว่าพบเจอผู้ติดเชื้อวันที่ 5 เมษาไปตรวจที่ รพ. ทันที ผลออกวันที่ 6 ว่าไม่เป็น negative- วันที่ 7 ได้เดินทางไปตรวจอีกครั้ง (รอบ 2) ผลออกวันที่ 10 ช่วงเย็นว่าเป็นโควิดTimeline ของหยาดนะคะ- วันที่ 31 ถ่ายละครศรีษะมาร- วันที่ 1 ถ่ายละครศรีษะมาร- วันที่ 2 นัดคุยงาน wedding planner 2 คน ที่คอนโด- วันที่ 3-6 อยู่คอนโดไม่ได้ออกไปไหน- วันที่ 7 อยู่คอน โด/ ไปตรวจโควิดแบบไดรฟ์ทรูโดยรถส่วนตัว เสร็จแล้วกลับคอนโด- วันที่ 8-9 อยู่คอนโด- วันที่ 10 เที่ยงผลออกว่าไม่เป็นโควิด (negative) และไปตรวจโควิดอีกครั้งรอบ 2 ตอน 13.00 ตอนหลัง 2 ทุ่มเริ่มมีอาการ อาเจียน หลายรอบมาก หน้ามืดจะเป็นลม เหมือนจะมีไข้ จึงเดินทางแอดมิตที่ รพ. บำรุงราษฎร์ ตอนตี 2 เพราะฝากครรภ์ที่นี่ และพักที่คอนโด- วันที่ 11 ผลออก ว่าเป็น positive ติดโควิด ตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วค่ะทางหยาดและพี่เมฆต้องขอโทษกับทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ งาน ผู้ใหญ่ ทีมงาน นักแสดงและงานที่รับผิดชอบไว้จากเหตุการณ์ผลกระทบในครั้งนี้ ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ ค่ะ งานแต่งงานของเราต้องเลื่อนไปก่อน และขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ หยาดจะเข้มแข็งเต็มที่ และขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะ”