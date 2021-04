เปิดจดหมายสุดซึ้ง “ตู่” เขียนถึงลูกเมีย กายห่างแต่ใจอยู่ที่ “นุช” เสมอ คิดถึงที่สุดในโลก

ต้องห่างลูกห่างเมียเพื่อไปคว้าโอกาสสำคัญในชีวิตกับการเป็นส่วนหนี่งของภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูด เรื่องที่สร้างจากเรื่องราวภารกิจช่วยเด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่า 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย สำหรับโดยนักร้องหนุ่มได้รับแถมยังต้องไปถ่ายทำที่ประเทศออสเตรเลียนาน 4 เดือน ทำให้ต้องอยู่ห่างจากลูกสาวและภรรยาที่กำลังอุ้มท้องลูกคนที่สองใกล้จะคลอดโดยที่ผ่านมา ตู่ ภพธร ได้วิดีโอคอลมาคุยกับลูกสาวและภรรยาทุกวัน ล่าสุดภรรยาสาวได้เผยจดหมายที่สามีส่งมาให้จากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภาพครอบครัว พร้อมเขียนข้อความหลังรูปด้วยลายมือตัวเอง เนื้อหาในจดหมายระบุว่า...“ที่รัก ขอบคุณนะคะที่คอยอยู่ข้างๆ พี่ตู่ & สนับสนุนพี่ตู่ในทุกเรื่อง นุชคือกำลังใจหลักของพี่ตู่ คือเหตุผลที่ทำให้พี่ตู่มีแรงที่จะทำสิ่งดีๆ ให้ครอบครัวของเรา ช่วงเวลานี้อาจจะยากหน่อยนะ แต่ขอให้นุชรู้ว่าใจของพี่ตู่อยู่ข้างๆ นุชเสมอ พี่ตู่รักนุชที่สุดในโลกเลย พี่ตู่จะคิดถึงนุชและลูกๆ ทุกวันจนกว่าจะได้มากอดทั้ง 3 สาวของพี่ตู่ I love you to Pluto and back จากป๊า”