แฉ “จอส วีดอน” ขู่ “กัล กาด็อท” ให้ “หุบปาก” และแสดงตามบทไป

ตลอดปีที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มได้ทวีตข้อความโจมตีและผู้บริหารของอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดเขาได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองถ่ายหนังกับสื่อใหญ่รวมถึงเรื่องที่ผู้กำกับ จอส วีดอน พูดจาข่มขู่นักแสดงหลายคนในกองถ่าย แม้แต่นักแสดงนำอย่างก็โดนด้วยโดยก่อนหน้านี้ตัวของ กัล กาด็อท ยอมรับว่าการถ่ายทำหนัง Justice League นั้นสำหรับตัวเธอซึ่ง The Hollywood Reporter ก็ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวอื่นเช่นเดียวกันว่า จอส วีดอน และ เกล กาด็อท มีปัญหากันระหว่างการถ่ายทำทำหนังจริง เพราะฝ่ายนักแสดงรู้สึกไม่สบายใจกับบทพูดบางตอนของตัวละครจนมาในวันนี้ เรย์ ฟิชเชอร์ ได้เปิดเผยรายละเอียดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า จอส วีดอน ได้พูดกับเจ้าของบท Wonder Woman ว่าเขาคือ “คนเขียนบทหนังเรื่องนี้” และบอก กัล กาด็อทว่าฟิชเชอร์ อ้างข่าวบอกว่า กาด็อท รู้สึกว่าตัวละครของเธอใน Justice League ดูเป็นคนก้าวร้าวกว่าในหนัง Wonder Woman อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเธออยากให้ตัวละครของเธอดูไปได้ด้วยกันมากกว่านี้สุดท้าย กาด็อท ได้พยายามติดต่อไปที่ผู้กำกับหนัง Justice League เพื่อให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ข่าวบอกว่าสุดท้ายทั้งสองได้ในเรื่องนี้ ถึงขั้นขอนัดพบกับเพื่อให้ลงมาเคลียร์เลยทีเดียวสำหรับกรณีของ เรย์ ฟิชเชอร์ เขาอ้างว่าผู้บริหารของ Warner Bros. กับเขาก็ขัดแย้งเรื่องการแสดงของตัวละคร “ไซบอร์ก” เช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่พยายามบอกให้ เรย์ แสดงบทนี้ออกมาในแนวทางตัวละครที่อ่อนโยนแบบไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาทำอยู่นอกจากนั้น ฟิชเชอร์ ยังไม่แฮปปี้เลยกับการที่ผู้สร้างพยายามยัดเยียดให้เขาพูดคำว่าซึ่งเป็นคำพูดประจำตัวของ ไซบอร์ก ในหนังสือการ์ตูน“ฟิชเชอร์ บอกว่า จอห์น ได้สั่งให้ (แซค)ใส่คำพูดนี้เข้าไปในหนัง แต่ ผกก. ปฏิเสธ เพราะเขาไม่ต้องการให้ตัวละครในหนังมีคำพูดติดปากแบบหนังสือการ์ตูนสุดท้าย สไนเดอร์ บอกว่าจะใช้คำว่า booyah ในรูปแบบตัวหนังสือในฉากหนึ่งของเรื่องแทน แต่ จอห์น เชื่อว่าคำว่า booyah จะทำให้หนังมีมีเมนต์ที่สนุกสนานขึ้น”ฟิชเชอร์ บอกกับ The Hollywood Reporter ว่าเขาไม่อยากให้ตัวละครคนผิวดำ ต้องมีบทพูดติดปากไปซะหมด เหมือนกับคำพูดของตัวละครที่แสดงในหรือคำพูดของในแต่ผู้บริหาร Warner ก็พยายามยัดคำพูด “Boo-Yah” มาใส่ปากตัวละครของเขาให้ได้