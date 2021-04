แห่ยินดี!! “นาตาลี” คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว “ฟลุค” ดูแลไม่ห่าง

โดย "นาตาลี" ก็ได้เผยภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกลงอินสตาแกรมส่วนตัว ให้เหล่าบรรดา พี่ ป้า น้า อา แฟนคลับได้เชยชมกัน พร้อมเขียนแคปชั่นว่า "Your first breathe took ours away หนูน้อยมาแล้วค่ะ หนูเสียงดังดีลั่นห้องเลย โมเม้นนี้คือตอนเห็นหนูครั้งแรกแม่ขอบันทึกไว้นะคะ เป็นช่วงเวลาที่ลืมความเจ็บเลย รักจัง #flukeleebabygirl ##06april2021"ซึ่งงานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเม้นต์แสดงความยินดีกับ "พ่อฟลุค" และ "แม่นาตาลี" กันอย่างล้นหลาม