เผือกให้สุด #ดิวอริสรา ขึ้นเทรนด์ทวิต อันดับ 1 ชาวเน็ตซัด “เบล” ย้อนแย้ง คนดีที่ไหนเล่นยา ด่าดิวสก๊อต ตัวเองก็สก๊อยเหมือนกัน!

ภาพรวมในทวิตเตอร์นั้นต่างเข้าข้างดิว อริสรา เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะรู้สึกไม่ดีกับคำสัมภาษณ์ของเบลที่ให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ ทีวี ซึ่งมีหลายประเด็นที่ชาวเน็ตรู้สึกย้อนแย้งและคาใจกับคำสัมภาษณ์ดังนี้1 “เบล” เล่าเหตุการณ์ที่เดินขึ้นไปเอาแชมเปญบนชั้น 2 (งานจัดบนเรือ) เดินลงมาจากบันได จะมีกลุ่มที่นั่งบนโซฟาอยู่ชั้นล่าง และ “เซบาสเตียน ลี” แฟนดิว ยืนอยู่ตรงนั้น ประจวบกับเบลเดินลงมา แล้วสายตาสบกัน “เบล” จึงทักทาย Hi แต่มือข้างซ้ายถือกระเป๋า มือข้างขวาถือแชมเปญ จึงไม่มีมือจะไปตบไหล่เซย์ไฮ จึงเอาไหล่ชนกันตรงนี้ชาวเน็ตมองเป็นเรื่องตลก โดยมองว่าถ้ามีผู้หญิงมาชนไหล่แฟนเรา แล้วเป็นคนที่แฟนเราเคยจีบ แล้วนี่ผู้หญิงเดินมาชนไหล่ให้เห็น จะมีใครยอมไหม2 “เบล” เผยมุมมองส่วนตัว กรณีถูกบูลลี่ในอดีตซึ่งเบลเล่าว่า “คนเราอ่ะ คนเล่นยาเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะคะ เขาอาจจะมีความสุขของเขา เขาอาจจะมีปัญหา มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แต่เขาไม่ได้ไปขอเงินใคร สุขภาพก็เป็นสุขภาพของเขา และการผิดพลาดไปครั้งหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ทั้งชีวิตเสียไปเลย อย่าเอาเรื่องนี้มาบูลลี่เขาซ้ำๆ แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย แต่เขายกขึ้นมาเพื่อบูลลี่เรา ให้ตนเองดูสูงขึ้น คุณควรให้โอกาสคนแก้ตัว มันไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่า คนเล่นยาเป็นคนดีหรือไม่ดี ฉะนั้นอย่าโลกแคบ อย่าเอาเรื่องนี้มาบูลลี่กัน”ชาวเน็ตติดใจมุมมองที่เบลกล่าวว่า คนเล่นยาเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดี ชาวเน็นสวนว่าคนดีๆ ที่ไหนเล่นยา!3 “เบล” เล่าเหตุการณ์ขณะเดินเข้าไปในห้องกินข้าว ก็ได้ยิน “ดิว” พูดถึงพ่อของตนว่า... “ดิวกำลังพูดถึงพ่อของหนูกับเซบาสเตียนเป็นภาษาอังกฤษ สำเนียงแย่มากเลยค่ะ ต้องไปฝึกเนอะ เบลก็เลยพูดว่า I heard everything bitch. ซึ่งก็คงจะเสียหน้า เพราะอาจจะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร มันก็เลยพูดด่าพ่อหนูกลางงานเลย ทุกคนได้ยินหมด ด้วยนิสัยชั้นต่ำของมัน แล้วคนต่ำๆ อย่างมันมีสิทธิ์อะไรมาด่าพ่อหนู ซึ่งมาด่าต่อหน้าหนูรับไม่ได้ประโยคแรกที่หนูได้ยินคือ Her dad gonna die soon. เท่านั้นยังไม่พอต่อมาเขายังพูดอีกว่า อุ้ย เดี๋ยวพ่อเขาต้องมาฆ่าเราแน่เลย ดังนั้นหนูอึ้งนะ พ่อตัวเองล่ะ เคยเห็นสันดานพ่อตัวเองป่ะ ตัวเองเป็นลูกเมียน้อยยังไม่มีใครว่าเลย ทำไมต้องพูดจาดูถูกคนอื่น นอกจากนี้ยังพูดอีกว่า “ดูดิมี ผัวเป็นทอม” ทำไมเหยียดเพศคนอื่น ทั้งที่ตัวเองก็เคยเป็น hobo lesbian (เลสเบี้ยนที่เป็นกุ๊ย) เหมือนว่าพูดจาดูถูกคนอื่นเพื่อให้ตนเองสูงขึ้น แต่หนูไม่ได้คิดอะไร หนูมองว่ามันต่ำ”ชาวเน็ตรู้สึกถึงความย้อนแย้งว่าไหนว่า “ดิว” บูลลี่ตัวเอง แต่ทีอย่างนี้ “เบล” ก็บูลลี่ดิวเหมือนกัน4 “เบล” เล่าว่าระหว่างปาร์ตี้นั้นแฟนของเบลเมามาก จึงเดินไปต่อย “ดิว” ไป 1 ที แล้วยังเผยอีกว่า.... “หนูยอมจ่าย 500 เพื่อให้ได้ตบมันอีก และไม่เคยเสียใจเลยด้วยที่ทำไป ไม่รู้ตอนนี้หน้าต้องไปเย็บกี่เข็ม ถามว่ามีส่งใครมาเจรจาเรื่องนี้ไหม ไม่มีค่ะ เพราะเรื่องนี้มันผิดเต็มๆ ตั้งแต่แรกยันจบ ดังนั้นสมควรโดน”กับเรื่องนี้ชาวเน็ตรับไม่ได้ หาว่า “ดิว” สก๊อย แต่ในทางกลับกัน “เบล” ก็ไม่ต่างกัน5 “เบล” ฝากถึงคนที่เป็นแฟนคลับ “ดิว” ว่า...คนที่เป็นแฟนคลับก็ฟังไว้ด้วยนะคะ ไม่ใช่อยู่ๆ มาเข้าข้างกัน หลับหูหลับตาไม่ฟังอะไรเลย ซึ่งเขาเหยียดเพศมาก แต่ตัวเขาเองเคยเป็นเลสเบี้ยนมาก่อน และเคยเป็นดี้มาก่อน มี ผัวเป็นทอมมาตลอด พอมีผัวรวยหน่อย ลืมกำพืดตัวเองแล้วมาบูลลี่เรา หนูว่ากลุ่ม LGBT ควรออกมาค่ะ คนๆ นี้ไม่ควรได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณค่ะโดยเธอเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเบลกับดิวนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก เพราะตอนนั้นเบลยังเป็นทอม และดิวก็เป็นดี้ ซึ่งดิวเข้ามาจีบเบลแต่แม่ดิวไม่ให้คุยกัน ก็เลยไม่ได้สานสัมพันธ์ต่อ”แม้ชาวเน็ตจะไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึง แต่ชาวเน็ตต่างก็มองว่าตรงนี้ เบล กำลังประจานตัวเอง และคาดว่าที่ ดิว เงียบอยู่อาจจะกำลังรวบรวมหลักฐาน เพราะสิ่งที่เบลออกมาโพสต์ทั้งหมดสามารถฟ้องได้ อีกด้านนึงในอินสตาแกรมของเบล เจ้าตัวก็นำโพสต์ต่างๆ ที่ส่งข้อความส่วนตัวมาสนับสนุนตนมากมาย และยังแสดงความคิดเห็นว่า อยากรู้จังทำไมคนที่เงียบกลับถูกมองว่าเป็นฝ่ายมีวุฒิภาวะ ทั้งๆ ที่ก็เหยียดและด่าพ่อคนอื่น ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร