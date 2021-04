รักยังมั่นคง!! "น้ำหวาน" ออกโรงลงรูปคู่หวาน "ไฮโซแชมป์" สยบลือรักล่ม!

หลังมีข่าวลือว่าคู่ของ "น้ำหวาน รักษ์ณภัค วงศ์ธนทัศน์" หรือ "น้ำหวาน เดอะเฟซ" กับแฟนหนุ่ม "ไฮโซแชมป์ จิรัฏฐ์ เพชรนันทวงศ์" จะรักล่มปากอ่าวซะแล้ว เมื่อมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่กดอันฟอลโลว์ไอจีของกันและกัน แถมฝ่ายชายก็ลบภาพคู่สวีตหวานเกลี้ยงอินสตาแกรมอีกต่างหากล่าสุด "น้ำหวาน เดอะเฟซ" ก็ไม่ปล่อยให้พวกปากหอยปากปูเม้าส์มอยกันนาน ออกมาโพสต์ภาพคู่ "ไฮโซแชมป์" สยบรักล่ม ซึ่งเป็นภาพเก่าที่ทั้งคู่ควงกันดินเนอร์หวานฉ่ำในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา พร้อมแคปชั่น "You mean the world to me. I love you" งานนี้หลายคนที่ติดตามต่างเข้ามากดไลค์ส่งหัวใจกันรัวๆ พร้อมกับชมในความน่ารักของทั้งคู่อีกด้วย