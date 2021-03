แรงไม่มีแผ่ว "แพทริค" เด็กไทยสุดเจ๋ง บนเวที CHUANG 2021 ทำโลกทวิตเตอร์แตก!!

เป็นกระแสให้ได้พูดถึงทุกสัปดาห์ สำหรับหนุ่มไทยงานพรีเมี่ยม แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ หรือชื่อจีนในการประกวดว่า หยิ่น เฮ่า ยวี๋ 尹浩宇 ตัวแทนประเทศไทยผู้เข้าประกวดเรียลลิตี้ดังที่สุดในประเทศจีน CHUANG 2021 ที่กำลังสู้ศึกใหญ่หลวงชิงชัยกับหนุ่มๆจากทั่วโลกกว่า 90 ชีวิต ทั้งร้อง และเต้น ออนสเตจ ร่วมไปถึงสื่อสารด้วยภาษาจีนอย่างเข้มข้น โดยถึงแม้จะมีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อยนิด แต่ก็ไม่เกินความมุ่งมั่นของหนุ่มไทยเต็งจ๋าอย่าง แพทริค ที่จัดหนัก จัดเต็มฝึกฝนและพัฒนาการตัวเองในชั่วโมงเร่งด่วนอย่างเต็มที่ จนตอนนี้ขโมยใจแฟนคลับทั่วโลก ที่พร้อมพากันเทใจให้คะแนนโหวตรัวๆเมื่อสัปดาห์ล่าสุด EP6 คะแนนความฮอตที่วัดจากความนิยมทุกช่องทางแฟนรายการ CHUANG 2021 คะแนนของ "หนุ่มแพทริค" ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 8 เลขมงคลของชาวจีน มีลุ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จะเข้าเป็น 11คนสุดท้ายตัวจริงของ CHUANG 2021 เพื่อเดบิวต์เป็นซุปตาร์ระดับเอเชียคนต่อไป โดยผลงานออนสเตจที่ผ่านมา "หนุ่มแพทริค" พกใบหน้าอันหล่อเหลามาในชุดสูทสีฟ้าฟิลลิ่งเจ้าชาย พร้อมกับเพื่อนอีก 4 คน ถ่ายทอดเพลงช้าบาดใจ You better not thinking about me ซึ่งหลังจากโชว์เสร็จสิ้นลง โลกโซเชียลฮือฮาอย่างหนักจากผลงานการแสดงของ "หนุ่มแพทริค" เป็นที่พูดถึงทั่ว ทวิตเตอร์ ทั้งแฮชแท็กเพลง #YouBetterNotThinkAboutMe ได้รับคำชื่นชมในด้านบวกว่า "หนุ่มแพทริค" ถ่ายทอดอินเนอร์ผ่านทางอารมณ์ และ สีหน้าได้ปังปุริเย่สุดๆ รวมไปถึง แฮชแท็ก #Chuang2021xPatrickep6_P2 ก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากของชาวทวิตแลนด์ลงความเห็นว่าความฮอตของ "หนุ่มแพทริค" ความสามารถไม่ใช่เล่นๆเรียกว่าครบเครื่อง! ร้องเล่นเต้นดี สุดทุกทางขนาดนี้ "หนุ่มแพทริค" เขาคือไอดอลหน้าใหม่ที่ดังระดับอินเตอร์ตัวจริงเสียงจริง!!!!!