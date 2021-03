ซีรีส์จีนเดือดร้อนหนักต้องใช้เอไอเปลี่ยนหน้า “เจิ้งส่วง”

ถูกอดีตแฟนหนุ่มอย่างออกมาแฉคลิปเสียงถึงเรื่องราวภายในครอบครัวขณะอยู่ในอเมริกาว่า เขาต้องเป็นคนดูแลลูกน้อยทั้ง 2 คนด้วยตนเอง และใช้ชีวิตติดอยู่ที่อเมริกาเนื่องจากพาลูกกลับจีนไม่ได้ เพราะ เจิ้งส่วง ไม่เซ็นรับเป็นแม่ ซึ่งเด็กทั้งสองเป็นเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญที่ถือว่าเเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของทั้งเขาและ เจิ้งส่วงแต่เนื่องจากทั้งคู่ทะเลาะกัน โดย เจิ้งส่วง กล่าวหาว่า จางเหิง นอกใจ และยังยืมเงินเธอไปอย่างมากมาย ส่งให้ เจิ้งส่วง ต้องการแยกทางและไม่ขอเก็บเด็กไว้จึงสั่งให้ทำแท้ง แม้อายุครรภ์เวลานั้นจะปาไป 7 เดือนแล้ว แต่ตามกฎหมายอายุครรภ์ 7 เดือนไม่สามารถทำแท้งได้ เจิ้งส่วง จึงมีความคิดที่จะให้นำเด็กไปไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อรอให้คนอื่นมารับไปอุปถัมป์ โดยบทสนทนาทั้งหมด ทางฝ่าย จางเหิง ได้บันทึกไว้และนำมาเผยแพร่ จนเป็นข่าวฉาวที่ทำให้ เจิ้งส่วง อนาคตในวงการบันเทิงต้องดับวูบลง ถูกสั่งแบนจากรัฐบาลจีนมาถึงตอนนี้ผลงานต่างๆที่มี เจิ้งส่วง ปรากฏอยู่ จึงได้รับความเสียหายทั้งหมด อย่างเช่น ละคร Love O2Oหน้าของ เจิ้งส่วง ก็ต้องถูกเบลอขณะเผยแพร่ออกอากาศทางทีวีทันทีหลังจากที่มีข่าวปรากฏออกมา ทีมละครต้องจำใจออนแอร์โดยใช้วิธีเบลอหน้า เพราะไม่มีเวลาตัดต่อล่าสุดผลงาน A Chinese Ghost Story ก็ขอมาแบบเหนือชั้น ใช้เทคโนโลยีเอไอเข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อหวังให้ละครสามารถไปต่อได้ และได้ออนแอร์ โดยเปลี่ยนหน้า เจิ้งส่วง เป็นนักแสดงสาวจากเรื่อง Goodbye My Princess แทนตามรายงานยังระบุด้วยว่า เจิ้งส่วง ได้รับเงินค่าตัวถึง 160 ล้านหยวนจากการถ่ายทำ A Chinese Ghost Story เรื่องนี้ แต่เมื่อละครถูกดอง ก็ดูเหมือนนักลงทุนจะดำเนินการทางกฏหมายเพื่อเรียกร้องเงินคืนอย่างไรก็ตามแม้ทางทีมงานจะหาทางออกด้วยวิธีการเอไอ แต่แฟนคลับของทั้ง 2 นางเอกสาว ต่างก็แสดงความไม่พอใจ เพราะแฟนคลับของ เผิงเสี่ยวหราน มองว่าการใช้เอไอทำให้ผู้ชมไม่ได้เห็นความสามารถทางด้านการแสดงที่แท้จริงของนางเอกสาว ส่วนแฟนคลับของ เจิ้งส่วง ก็มองว่าคาแร็กเตอร์ของ เผิงเสี่ยวหราน ยังไม่เหมาะที่จะมารับบทนางเอกเรื่องนี้แทนที่ เจิ้งส่วงนอกจากผลงานซีรีส์เรื่องนี้แล้ว เจิ้งส่วง ยังมีละครอีก 3 เรื่อง ที่ยังไม่ได้ออนแอร์ทั้ง Secret Keepers, Just Ask My Life และ Jade Lovers รวมมูลค่ากว่า 700 ล้านหยวน โดยละครทั้งสามเรื่อง ก็กำลังหาทางออกเพื่อให้ละครได้รับการออกอากาศด้วยเช่นกัน