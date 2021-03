มีข่าวดีให้ร่วมยินดีกันอีกแล้ว สำหรับอดีตนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ "ซาร่า มาลากุล" ที่ออกมาประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ "แพทริก กรูฟ" โดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวที่ลูกชายตัวน้อยก้มจูบท้อง พร้อมแคปชั่น "Zander started sleeping through the night + mommy started drinking wine again = baby #bigbrotherzander #22weekspregnant @patrickgrove" และหลังจากที่ "ซาร่า" แจ้งข่าวดีก็มีเพื่อนๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ