“ดีป้า” จับมือ “เอกซ์พารา” เสริมเทคนิคระดมทุน หนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย พาฝ่าวิกฤตโควิด-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท เอกซ์พารา ประเทศไทย (Expara Thailand) ประกาศความร่วมมือ เดินหน้าภายใต้ โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการระดมทุน พร้อมส่งเสริมพัฒนาอีโคซิสเต็มส์ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้วยแนวคิดและประสบการณ์ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของ ดีป้า คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ผ่านกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานฯ โดยในครั้งนี้ ดีป้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ เอกซ์พารา ประเทศไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาธุรกิจ วางรากฐานทางการเงินให้เข้มแข็ง พร้อมเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทยมีความเข้มแข็ง จนกลายเป็นอีกตัวแปรสำคัญ ที่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ให้แก่ประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้าน มร.ดักลาส อับบรัมส์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอกซ์พารา ประเทศไทย กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ช่วง Post Covid-19 มาแล้วครึ่งตัว แต่ก็ยังมิวายต้องรอลุ้นสถานการณ์อันไม่แน่นอนของการกลับมาระรอกสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ จากเดิมที่ไทยเราเคยพึ่งพาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ก็ต้องเบนเข็มหันมาพึ่งพาการส่งออก เพื่อหวังขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศ ในช่วงที่เศรษฐกิจยังคงเปราะบางและไม่แน่นอน ขณะเดียวกันทาง ดีป้า ก็มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของเอกซ์พารา ที่มีความต้องการจะเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้แก่ผู้ประกอบ ได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมเข้าร่วมลงสนามแข่งขัน และผลักดันไปสู่การขยับขยายทางธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนได้อีกครั้ง ถือว่าเป็นเกียรติแก่ทางเอกซ์พาราอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมงานกับทางดีป้าสำหรับโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลก ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการกุศลอย่าง Google.org ในโครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน หรือ Rapid Response And Recovery Programme ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรธุรกิจนานาชาติ YBI หรือ Youth Business International จากประเทศอังกฤษโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมนำร่อง ดังนี้กิจกรรมที่ 1: Perfecting your investors’ Pitchเป็นการอบรมในหลักสูตรเข้มข้นตลอด 7 สัปดาห์ จากเหล่านักลงทุนและผู้ประกอบการ Digital Startup ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทุน รับเคล็ดลับเทคนิคการคว้าเงินลงทุนให้ได้แม้ในยามวิกฤตโควิด เจาะลึกกระบวนการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเข้าถึงนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถนำเอาเคล็ดลับต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการระดมทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนกิจกรรมที่ 2: Mentoring Hours by Expara (Thailand)เต็มอิ่มกับชั่วโมงแห่งการถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ Expara ให้แก่เหล่าดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยในเครือข่าย depa อัดแน่นทั้งความรู้ คำแนะนำ ผ่านมุมมองของนักลงทุนโดยตรง มาลองเช็คภูมิธุรกิจของคุณดู ว่าพร้อมแค่ไหน กับการเตรียมขยายธุรกิจหรือการระดมทุนในลำดับต่อไป