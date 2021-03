“GMMTV” ส่งภาพยนตร์เรื่อง “เพราะเราคู่กัน THE MOVIE” ปรากฏการณ์ซีรีส์แห่งปี ที่จะถูกเล่าในมุมมองใหม่ ฟินจิ้นยิ่งกว่าเดิม!!! ฉาย 22 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

จากกระแสความปังที่เป็นปรากฎการณ์โด่งดังได้รับความนิยมถล่มทลายไปทั่วโลก ทําสถิติแฮชแท็ก #คั่นกู ทะยานขึ้น “อันดับ 1” เทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ของซีรีส์สุดฮิตแห่งปี “เพราะเราคู่กัน 2gether The Series” และ “เพราะเรา(ยัง)คู่กัน” ล่าสุด “GMMTV” ผู้นำด้านคอนเทนต์แบบครบวงจร ผุดโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่อง “เพราะเราคู่กัน THE MOVIE” ปรากฏการณ์ซีรีส์แห่งปีที่คุณประทับใจ จะถูกนำมาเล่าในมุมมองใหม่ พร้อมเพิ่มซีนใหม่ เติมเต็มความรู้สึกยิ่งกว่าเดิม แบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของ 2 นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต “ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี” และ “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ผ่านฝีมือการกำกับของ 3 ผู้กำกับฯ “วีรชิต ทองจิลา, นพณัช ชัยวิมล, ขนิษฐา ขวัญอยู่” การันตีคุณภาพเต็มร้อยฟินจิ้นยิ่งกว่าเดิม การกลับมาอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์จอใหญ่ ที่แตกต่างกว่าเดิมด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวใหม่ให้กระชับและสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ด้วยการนํา “เพราะเราคู่กัน 2gether The Series” และ “เพราะเรา(ยัง)คู่กัน” มาร้อยเรื่องเข้าด้วยกันในแบบ Complete Edition และในเวอร์ชั่นนี้ผู้ชมจะได้รับรู้ความรู้สึกและมุมมองของ “สารวัตร” (ไบร์ท-วชิรวิชญ์) ในบางฉากที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง รวมถึงเบื้องหลังการเจอกันครั้งแรกระหว่าง “สารวัตร” กับ “ไทน์” (วิน-เมธวิน) และคำพูดว่า “จูบให้ล้ม” ที่ผู้ชมจะได้รู้ว่าทำไมสารวัตรถึงพูดคำนั้นออกมา และพิเศษสุดด้วยการถ่ายทําใหม่ เพิ่มบางฉากเป็น Hidden Scene เพื่อเชื่อมให้เรื่องราวสมบูรณ์ขึ้น รวมถึงการทําเพลงประกอบใหม่, การทําสีของภาพใหม่ และการตัดต่อใหม่ เพื่อให้ได้อรรถรสใหม่ที่ยังคงความจิ้นรับประกันความฟินแบบจัดหนักกว่าเดิม พร้อมด้วยตอนจบแบบพิเศษแตกต่างจากในเวอร์ชั่นซีรีส์อีกด้วยสัมผัสประสบการณ์ซีรีส์ที่คุณเคยประทับใจ ในภาพยนตร์เรื่อง “เพราะเราคู่กัน THE MOVIE” เข้าฉาย 22 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์