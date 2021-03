"จวีจิ้งอี" กับความงามแบบสาวสิบสองปันนา

โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ภาพอัลบั้มที่ตั้งชื่อว่า "ใช้ฤดูร้อนล่วงหน้า" ผ่านสังคมออนไลน์ Weibo ส่วนตัวของตนเองซึ่งเป็นภาพที่เธอไปถ่ายที่เมืองสิบสองปันนาในมณฑลยูนนานออกมาก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นและแชร์ภาพชุดดังกล่าวออกไปอย่างมากมายที่ผ่านมา "จวีจิ้งอี" เคยได้รับฉายาจากแฟนคลับชาวจีนว่าเป็น "ไอดอลในรอบ 4000 ปี" ขณะที่สื่อฯ ญี่ปุ่นเองกลับไปแปลความหมายว่าเป็น "สาวงามในรอบ 4,000 ปี" จนทำให้สาวคนนี้กลายเป็นดาวเด่นที่ดังที่สุดคนหนึ่งของ SNH48 นับตั้งแต่นั้นมาปี 2015 "จวีจิ้งอี" มีโอกาสได้เข้าสู่งานแสดงใน THE UNEXPECTED จากนั้นในปีต่อมาได้บทสมทบในซีรีส์ Novoland: The Castle in the Sky ก่อนที่ในปี 2017 เธอจะได้ก้าวขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวกับซีรีส์เรื่อง Detective Samoyeds ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากพร้อมกับส่งให้ "จวีจิ้งอี" กลายมาเป็นนางเอกแถวหน้าที่มีผลงานตามออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในช่วงที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นก็มีประเด็นข้อสงสัยว่าเจ้าของฉายา "สาวงามในรอบ 4,000 ปี" คนนี้อาจจะไม่ได้สวยมาแต่กำเนิดแต่อาจจะเป็นมีดหมอที่เนรมิตขึ้นจนเรื่องนี้กลายเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาปัจจุบันมีซีรีส์ที่ "จวีจิ้งอี" ที่เธอรับบทเป็นนางเอกรอออกอากาศอยู่สองเรื่องด้วยกันคือ Rebirth For You และ Love under the full moon