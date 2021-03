เปิดตัวภาพยนตร์ "Zack Snyder's Justice League" มันส์ทะลุจักรวาลสมการรอคอยกว่า 4 ปี

โดยมี คุณปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ Head of 3BB GIGATV Business บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด นำทีมเปิดตัวภาพยนตร์ "Zack Snyder's Justice League" (แซ็ค สไนเดอร์ส จัสติส ลีค) ที่ถ่ายทำเพิ่ม และตัดต่อเรียบเรียงใหม่ ด้วยทุนสร้างมหาศาลกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งพร้อมให้ทุกคนได้รับชมผ่านกล่อง 3BB GIGATV ที่ได้รับสิทธิ์ HBO GO อย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งภายในงานได้พบกับ คุณเจอร์รี่-คุณแชมป์ แอดมินและผู้ก่อตั้งเพจ Just ดู it และ คุณกัน แอดมินและผู้ก่อตั้งเพจ Hollywood GossipGun อินฟลูเอนเซอร์จากเพจดัง ร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์ความประทับใจ ถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ที่อย่างสนุกสนานซึ่ง คุณปัทมนันท์ เผยว่า “ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาวถึง 4 ชั่วโมง ซึ่งยาวกว่าภาพยนตร์ปกติ ดังนั้นการรับชมที่บ้านจึงเหมาะอย่างมากที่จะได้รับชมอย่างสบายๆ บนกล่อง 3BB GIGATV เสมือนการยกโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้าน เมื่อเราจะดูหนังที่มีคุณภาพก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ดีควบคู่กัน ซึ่งจะทำให้การรับชมไม่สะดุดและไหลลื่นไม่เสียอรรถรส เป็นความพิเศษที่เราอยากมอบให้กับลูกค้าของ 3BB GIGATV เท่านั้น ยังไงอย่าพลาดการรับชมครั้งนี้นะคะ เพราะมีโปร พิเศษเริ่มต้น 700 บาทต่อเดือน สามารถชมภาพยนตร์ดังๆ จาก HBO GO และโมโนแม็กซ์ที่มีซีรีส์เอเชียอีกกว่า 20,000 ชั่วโมง และช่องพรีเมียมสดอีกกว่า 30 ช่อง ทั้งหนัง กีฬา การ์ตูน วาไรตี้ ความรู้ สารคดี จึงไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ค่ะ”จากนั้นทั้งหมดต่างเข้าชมภาพยนตร์สุดพิเศษ "Zack Snyder's Justice League" ที่ฉายให้ชมพร้อมกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ทิชา-พชรวรรณ วาดรักชิต พิธีกร-นักแสดง และ แบม-บุตรี กัลย์จารึก, บีม-อินทิรา พันธุ์ภักดีวงษ์ นักแสดงในสังกัด E29 star เข้าร่วมชมด้วย