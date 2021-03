“จี๊บ เทพอาจ” แห่ง LOVEiS Entertainment ผู้อยู่เบื้องหลังวง MEAN พร้อมดึง “นนท์ ธนนท์” ร่วมฟีเจอร์ริ่ง

ปล่อยเป็นซิงเกิ้ลให้ได้ฟัง และได้เห็นมิวสิควิดีโอตัวล่าสุดแล้ว สำหรับเพลง นั่งโง่ๆริมทะเล เพลงใหม่จากภายใต้การบริหารงานของแห่งสำหรับเพลงนี้ถือเป็นซิงเกิ้ลแรก ที่เปิดตัวรองรับการมีอัลบั้มเต็มของตัวเองครั้งแรกในชีวิตกับการทำงานเพลงในฐานะศิลปินของ MEAN ในชื่ออัลบั้มว่า “Power Bank” ปีนี้เปิดด้วยเพลงนั่งโง่ๆริมทะเล ซึ่งเพลงนั่งโง่ๆริมทะเล นั้น ก็เป็นการทำงานเพลงที่ต่างออกไป มาในแนว ให้กำลังใจ สดใสมากขึ้น เพลงนี้มีความพิเศษอยู่มากมาย นับตั้งแต่การรวมตัวของ บอสใหญ่ จี๊บ เทพอาจ, นนท์ ธนนท์ มาร่วมฟีเจอร์ริ่ง อยู่ในเพลงและร่วมถ่ายมิวสิควิดีโอเพลงนี้ด้วยจี๊บ เทพอาจ เผยว่า “วันแรกที่ MEAN เขาบอกจะทำอัลบั้ม เราก็ตื่นเต้น ตอนแรกผมก็คิดว่าจะมาแนวเดิม อกหัก แต่พอเขามาบอกว่า อยากทำเพลงที่ให้กำลังใจคน ช่วยคน Positive ผมเองก็เซอร์ไพร์สนะ แต่ผมพร้อมให้โอกาส เชื่อในตัวพวกเขา พอมองถึงชื่อเพลง “นั่งโง่ๆริมทะเล” จะมองเป็นตลกก็ได้ เพลงเศร้าก็ได้ แต่พอไปฟังจริง ๆ มันเป็นเพลงสอน ให้กำลังใจคน มุมมองบวกมันมีหลายมิติ เพลงที่เหลือหลังจากนี้เขาคงจะเอาบวกอีกมิติหนึ่งมา ซึ่งก็จะทำให้วง MEAN สมบูรณ์แบบมากขึ้น เราเชียร์เขาสุดใจ ทำเถอะถ้าคิดว่ามันดี ไม่ว่าเราจะทำอะไรออกมาเหมือนสมบัติชาติอย่างหนึ่ง เพราะเพลงมันจะอยู่ตลอดไป มาช่วยกันทำงานศิลปะที่มันน่าสนใจ ผมเชื่อว่าแฟนเพลงรักวง MEAN มากเพียงพอที่จะเปิดใจ ลองฟังมุมอื่น วิธีการคิดของเขา ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเปิดใจได้ครับ”ด้านเจ้าของเพลงอย่าง MEAN ปาล์ม มือคีย์บอร์ด เล่าว่า เราอยู่ในจุดที่เป็นกระบอกเสียง เราสามารถที่จะสื่อสารกับผู้คนได้ ก็อยากจะทำอะไรดี ๆ กลับสู่สังคมบ้าง ฐานะนักดนตรี เราไม่รู้เพลงไหนของเราช่วยเยียวยาเขาบ้าง แต่เรามีพื้นที่ 10 เพลง อย่างน้อย 1 ใน 10 มันจะไปโดนใครสักคนหนึ่ง ถ้ามันช่วยเขาได้มันก็เป็นเรื่องดีครับ เลยรู้สึกว่าน่าจะดีนะถ้าเราดึงทุกคนขึ้นมาได้ด้วยตัวของเรานอกจากนี้ MEAN ยังเล่าด้วยว่า อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้มาเป็น นั่งโง่ๆริมทะเล ก็เพราะว่า มีช่วงเครียด ไม่ค่อยคุย ก็มีพี่จี๊บนี่ล่ะ ที่ชวนเราไปทะเลกัน ไปนั่ง ไปคุยเคลียร์ กลายเป็นว่าครั้งหนึ่งทะเลก็ทำให้เรา วง MEAN ยังอยู่ด้วยกันจนตรงนี้ ไม่ใช่แค่อยู่ ๆ ก็เป็นเพลงนี้ขึ้นมาและเพลงนี้ถือเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ในค่าย นนท์ ธนนท์ และ นนท์ เผยว่า พึ่งได้มีโอกาสฟีเจอร์ริ่งครับ ตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะถึงเวลาแล้ว จึงตัดสินใจเลยครับ กับฟีดแบคหลังปล่อยเพลง ก็นั่งดูฟีดแบคใน #นงงรทลMEANNONTJEEP ในทวิตเตอร์ หลายๆ คนก็แบบให้การตอบรับที่ดี ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจ ก็อยากให้เพลงที่เราได้มีโอกาสมาร่วมฟีเจอร์ริ่งด้วย เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆ คนได้ฟัง อันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยในทุกกระแสตอบรับที่มีให้นะครับนนท์ ธนนท์ ยังเปิดใจถึงการได้มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินใหม่ของค่ายด้วยว่า “ผมดีใจกับทุกการเติบโตของวง MEAN ผมเริ่มเห็นวง MEAN มาตั้งแต่เพลง หมายความว่าอะไร จริง ๆ รู้จักกับพี่เต้มานานมากแล้ว เห็นงาน เห็นฝีมือ เห็นการฟอร์มของพี่กัน เห็นการเขียนเพลงการนำเสนอของพี่พัด และมุมมองความคิดของพี่ปาล์ม ในมุมของผมผมดีใจในทุกการเติบโต เป็นวงที่น่าสนับสนุนไปเรื่อย ๆ ครับส่วนของพี่จี๊บ ได้มีโอกาสเจอพี่จี๊บช่วงตั้งแต่เข้ามาในค่าย ค่อนข้างจะมีโอกาสคลุกคลีกันบ่อย LOVEiS เป็นบ้านที่มีศิลปินอีกเยอะแยะมากมาย การทำงานของพวกเขาคือจริงจังมาก แต่ไม่ได้เครียด ในมุมพี่จี๊บผมแทบไม่เคยเห็นเจ้าของค่ายเพลงคนไหนที่มาโดดน้ำเล่นกับศิลปิน ไม่เคยเห็นบอสคนไหนที่แบบว่าขี่เรือถ่าย MV กันอยู่แล้วบอกว่าซื้อปลาหน่อย เดี๋ยวคืนนี้ตั้งโต๊ะให้น้อง ๆ กิน พอมาอยู่ค่ายนี้ พอมีเพื่อน ก็รู้สึกสนุกกับการทำดนตรีมากขึ้น ต้องขอบคุณพี่จี๊บมากครับ รอยยิ้มไม่ได้เกิดแค่ผมคนเดียว มันเกิดกับทุกๆ คนในค่าย ในมุมที่เป็นศิลปินภายใต้ค่าย LOVEiS Entertainment ตอนนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่ ในมุมของงานต่าง ๆ ครับ”