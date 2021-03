หล่อสวยเหมือนเดิม!! "แคทรียา อิงลิช" อวดภาพคู่ "แพท พาวเวอร์แพท" ในรอบ 20 ปี

โดยสาว "แคทรียา" ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่หนุ่ม "แพท พาวเวอร์แพท" หลังไม่ได้เจอกันมานาน พร้อมกับนำรูปอดีตที่ทั้งคู่เคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันมาลงในอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า"เจอ @pat__powerpat ตอนขึ้นคอนเสิร์ต “Cheer” เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง มีโอกาสคงได้ร่วมงานกันอีกนะคะ I was in the “Cheer” concert with @pat__powerpat 20yrs ago So glad we were able to meet again Hope we can work together again soon"งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับยุค 90 เห็นภาพดังกล่าวพากันเข้ามากรี๊ดกร๊าดพร้อมกระหน่ำไลค์รัวๆ ไปเลยจ้า