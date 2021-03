“อ้น สราวุธ” ขอบคุณเสนอเงิน 3 ล้าน บ้าน-รถ แต่ไม่คิดรวยทางลัด ขอทำมาหากินด้วยตัวเองภูมิใจกว่า

หลังมีเพจดังออกมาเผยว่าหนุ่มหล่อขวัญใจยุค 90 ถูกคุณนายคลั่งรัก เสนอเงิน 3 ให้ล้าน เพื่อบินไปหาที่สวิตเซอร์แลนด์ แถมยังให้คำใบ้เพิ่มว่านักแสดงคนนี้กำลังพลิกบทบาทมาเล่นซีรีส์วายครั้งแรกในชีวิต ซึ่งงานนี้หลายๆ คอมเมนต์ก็โยงมาว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มหรือเปล่า วันนี้ได้เจอ “หนุ่มอ้น” ที่มาร่วมเป็นกรรมการแคสติ้งนักแสดงรอบตัดสิน สะพานปูน เดอะซีรีส์ ก็เลยถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อย ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับ...ว่ามีคนเสนอบ้านเสนอรถให้จริงๆ แต่ก็ไม่คิดใช้วิธีลัด ขอทำมาหากินและภูมิใจกับสิ่งที่ได้มาด้วยตัวเองดีกว่า“ผมได้ยินแว๊บๆ นะ มีน้องๆ บอกว่าเห็นข่าวพี่อ้นด้วยนะ อ. สรว. อะไรสักอย่าง แต่ผมไม่ตามเพราะผมทำงาน แต่ว่าจริงๆ แล้วอาจจะเป็นเพราะกระแสจากละครสะพานปูนด้วยหรือเปล่า บวกกับเราทำครีมด้วย พอคนเริ่มเห็นการใช้ชีวิตของเรา โฟกัสเราเรื่องไลฟ์สไตล์เรา ก็แบบ...ก็ (หัวเราะ) ก็มี...มีนะฮะ มีคือแบบ...คงเป็นความเอ็นดูนะ คิดว่าเป็นความเอ็นดู (ถอนหายใจพร้อมหัวเราะ)ถามว่าเข้ามาในลักษณะไหนมันดีอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะตอบสนองไปแบบไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่ง คือจริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งมีนะครับ ใน DM ของผมเจอบ่อยมากเลย คือเสนอเงินเสนออะไร ให้ผมไปกินข้าวด้วยอย่างที่บอกคือเราไม่ดูถูกใครคือถ้าเกิดเขามาแบบซื่อสัตย์ คือการเสนอความรู้สึกดีๆ มาให้เราเนี่ย เราไม่ดูถูกกันครับ เราก็ตอบสนองไปด้วยความรู้สึกว่าขอบคุณมากที่ซื่อสัตย์กับตัวเอง แล้วก็บอกผมแบบนี้แต่มันอยู่ที่เราจะสร้างสะพานปูนกลับไปไหม สิ่งที่ผมทำกลับไปคือการขอบคุณ แล้วก็เป็นมิตรมากกว่า โดยส่วนตัวผมเอง ผมยังยืนยันว่าผมจะทำงานหาเงินด้วยตัวเอง อยากจะภูมิใจกับตัวเองครับ ถ้าเอาง่ายๆ มันก็ดีนะ แต่เคยพูดเล่นไปนะ ว่าใครมีตังค์เยอะๆ ช่วยหน่อยก็ดีนะ มันก็คงสบายดี แต่เอาเข้าจริงก็ไม่หรอกครับ เราอยากใช้ชีวิตแต่ละวันแล้วเราภูมิใจในตัวเอง อยากสบายๆ กับตัวเอง รักตัวเองในทุกวัน มันเหนื่อยหน่อยนะครับทำงาน ทำเซรั่มในช่วงวิกฤตแบบนี้แต่พอเราค่อยๆ ก้าวไปได้ แฟนๆ สนับสนุนให้ความรักกับเรา เราก็สามารถพามันผ่านไปได้ สเต็ปแรกมันดีมาก มันสำเร็จมาก มันก็ก้าวในสเต็ปต่อไป แต่เรายังไม่คิดจะทำทางลัดตอนนี้ครับ ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับ ทั้งที่เป็นข่าว ทั้งที่ไม่เป็นข่าว ที่ส่งข้อความมาหาผมใน DM หรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ผมก็ขอบคุณความรักความรู้สึกดีๆ ที่มีให้ผม แต่ว่าผมคงให้ได้แต่ความเป็นมิตร กับเป็นพี่เป็นน้อง เป็นครอบครัวกันถ้าต้องการมากกว่านั้น ผมคงให้ไม่ได้จริงๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ ก็ต้องขอบคุณนะ Thank you so much for everything you have for me like many good moments or many reasons to you me thank you so much but I still love you as a friend like friendship good friendship now and forever”คนที่ติดต่อมานอกจากจะเป็นชาวไทยและต่างชาติแล้ว ยังมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง“มีหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่สำหรับที่ถึงขั้นว่าจะเลี้ยงดู ผมคงต้องบอกว่าขอบคุณมาก แต่ผมคงยังรับไว้ไม่ได้ ยังยืนยันที่จะเป็น อ้น สราวุธ ที่ภูมิใจกับการทำมาหากินของตัวเองแบบนี้มากกว่า”ไม่อึดอัดใจเจอแบบนี้ บอกเข้าใจมากกว่า ห้ามคนไม่ให้เกลียดไม่ได้ ก็ห้ามคนให้รักไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าคนไหนเข้ามาแบบน่ากลัวก็เลื่อนผ่าน“ผมไม่ถึงกับอึดอัดใจ แค่เข้าใจมากกว่า เหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้ว ว่าเราไม่สามารถห้ามหัวใจคนอื่นได้เลย คือมันเหมือนกัน ห้ามคนเกลียดเราได้ไหม ก็ไม่ได้ ห้ามคนไม่ถูกชะตาเราได้ไหม ก็ไม่ได้ ห้ามคนรักเราก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็คือยอมรับมันเพียงแต่คนไหนที่เขาไม่ได้แคร์เรา มันเป็นเรื่องปกติของโลกอยู่แล้วแต่ก็คงให้ได้แค่มิตรภาพ ให้เป็นเพื่อนกันเท่านั้นครับ มันดีที่สุด ผมไม่ได้เข้ามาด้วยวิธีการทางลัดแบบนั้นครับ ผมถึงต้องยอมเหนื่อยกับงานที่ทำทุกวันนี้มากกว่าถามว่ามีลักษณะน่ากลัวไหม ผมว่าเจอกันทุกแบบ เจอกันทุกคน คงไม่ต้องอธิบายรายละเอียด อันไหนที่โอโห ก็เลื่อนผ่านไปแล้วกัน คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นยุคที่เราแสดงออกกันง่ายแล้วกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น อย่างที่บอกเราห้ามอะไรใครไม่ได่เลยครับ ได้แต่เข้าใจแล้วก็และจัดการกับตัวเองดีกว่าในวิ่งที่เราให้ได้คือมิตรภาพเราให้กับทุกคน”ไม่รู้เสน่ห์ที่คนหลงคืออะไร อาจจะมีอะไรที่บังเอิญเห็นแล้วโดนใจ เลยทำให้ชอบมากกว่า“ผมคงบอกเสน่ห์ของเราไม่ได้ครับ แต่ผมคิดว่าทุกคนสามารถมีเสน่ห์ได้หมดทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเลข 4 แล้ว เขาก็อาจจะรู้สึกแบบ You are so hot หรือว่า Ah ! Daddyผมคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเดือนคือเราทำงาน งานที่เราทำต้องใช้รูปร่างหน้าตา ต้องใช้ศักยภาพในการดูแลตัวเอง ต้องใช้หลายๆ อย่าง เราก็คือทำมัน ใช้มัน แล้วก็ภูมิใจในมัน เพราะเราก็รักงานเรา มันคงบอกไม่ได้ว่าฉันถูกใจใครตรงไหน เราก็แค่เป็นเรา แล้วบังเอิญความเป็นเรา มันอาจจะไปโดนใจเขา ก็ปกตินะ ผมคิดว่าปกติสำหรับทุกๆ คน”ข่าวออกมาแบบนี้ไม่ได้ซีเรียส เลือกยอมรับ และขอบคุณ แต่คงไม่เดินทางลัด อยากทำมาหากินด้วยตัวเอง ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจ“ไม่ซีเรียสครับ ยอมรับเราภูมิใจในตัวเอง ทำมาหากินด้วยตัวเองดีกว่า เหนื่อยหน่อย แต่ด้วยการสนับสนุนของแฟนๆ ของครอบครัวเรา ของตัวเราเอง ที่เราอดทนต่อสู้กับวิกฤตแบบนี้ ผมว่าเราจะไปได้ และมันไปได้ด้วยความภูมิใจด้วยครับ (ยิ้ม)”