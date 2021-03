อึ้ง ทึ่ง เสียว ประชันชุดว่ายน้ำ มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ นางงามหกล้ม - จุกโผล่ "ณวัฒน์" ฟาดกลับสื่อปินส์!

โดยครั้งนี้สาวมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2017 รับหน้าที่พิธีกร ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการ ได้แก่ประธานและผู้ก่อตั้ง มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล,รองประธานบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,VP Public Relations - Special Projects โรงแรมเลอบัว & รีสอร์ท แอท สเตท ทาวเวอร์ ก่อนจะเปิดทางให้กับแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงจาก 62 สาวงาม ที่มาในชุดว่ายน้ำทู-พีซสีฟ้า แบรนด์ MGI Swimwearซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เหล่าสาวงามต่างพกความมั่นใจมาเต็มที่ โชว์สเต็ปการเดิน การโพสต์ในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการกันแบบไม่มีใครยอมใคร แม้บางคนจะพลาดสะดุดหกล้มบ้าง เพราะขั้นบันไดมีหลายชั้น อีกทั้งสาวงามต้องใส่ส้นสูงทำให้การเดินไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ก็ได้เสียงปรบมือจากบรรดาสื่อมวลชนและทีมงานคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดรวมถึงช็อตที่ต้องทั้งให้กำลังใจและเห็นใจในเวลาเดียวกัน อย่างนางงามจากประเทศเมียนมา ที่เดินสับๆ สุดยอด แต่ด้วยความที่ชุดว่ายน้ำอาจจะเคลื่อนจนทำให้จุกโผล่แบบไม่ตั้งใจ แต่พอรู้ตัวก็ดึงขึ้นมาปิดทันที ส่วนอีกหนึ่งสาวจากประเทศสก็อตแลนด์ ที่เมื่อวันที่ไปกราบสักการะทึ่วัดพระแก้ว เกิดพลาดสะดุดล้ม ทำให้ข้อเท้าแพลง วันนี้ก็โชว์สปิริตเต็มที่ แม้จะมีอาการเดินไม่เต็มเท้าให้ได้เห็นบ้าง แต่ก็เห็นเลยว่าเธอใจสู้แบบสุดๆ ซึ่งก็เรียกเสียงปรบมือจากคนในงานแบบกระหึ่มทีเดียวโดย ณวัฒน์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอยากจะเก็บเอาไว้แทบทุกคน เพราะแต่ละคนมีความสวย ความสามารถ และความพร้อมที่จะได้รับมงฯ ด้วยกันทั้งนั้น“ก็ต้องให้ท่านผู้ชมดูด้วยตาครับ ตั้งแต่มาถึงแล้วก็เฝ้าดูว่านางงามเราพรีเมี่ยมจริงๆ และเราก็ภูมิใจ วันนี้ก็ได้เห็นกันชัดๆ ตั้งแต่หัวจรดเท้าว่าเพอร์เฟกต์แค่ไหน เพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอคนเพอร์เฟกต์ที่แบบเสียดาย เขาสามารถชนะได้เลยนะ เยอะมาก ชี้ตัวมงฯ ได้เลย ในใจมีเยอะแยะปีนี้เป็นปีที่มหาโหดมาก เพราะแต่ละคนมีของดีของตัวเอง บางคนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้ว โปรโมตมาจากประเทศดีอยู่แล้ว มาจากเวทีตัวเองอยู่แล้ว แต่วันนี้ที่เซอร์ไพรส์ก็คือนางงามที่เป็นเบอร์รองที่กระแสน้อยๆ บางคนบอกผอมไป นิ่งไป แต่วันนี้น่าจะเติมพลังมาเยอะ ดีดกันมากจะเตี้ย จะผอม ไม่สนใจละตินก็ยังแข็งแรง เอเชียก็ไม่ยอมกัน แต่ละคนก็มีฐานแฟนคลับค่อนข้างแน่นมากส่วนผิวสีก็หลุดมาแบบแรงๆ ก็เยอะ ต่อสู้กันด้วยเทคนิคเยอะมาก นางงามยุคนี้ไม่ได้ต่อสู้กันด้วยรูปร่างอย่างเดียวแล้ว ไทยแลนด์ก็เต็มที่แล้วนะ สะดุดบ้างอะไรบ้างอย่าว่ากันนะครับ เพราะสถานที่ที่นี่มีร่องกระดาน และที่นี่ไม่อนุญาตให้เราตกแต่งเพิ่ม ฉะนั้นส้นสูงเล็กๆ ก็เลยจะลงไปในร่อง เราก็จะเห็นบ่อยก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าเชียร์ใครก็ได้ ประเทศไหนก็ได้ เราไม่ว่า แต่สุดท้ายแล้วทำใจไว้ล่วงหน้านะครับ เพราะได้มงกุฎรอง 4 คนแล้ว จะได้มงกุฎที่ 1 แค่คนเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะมีคนเดียวเท่านั้นจริงๆ ส่วนของอินเดียพอดีเขาตกไฟลต์ที่ดูไบ 2-3 วัน ไม่มีไฟลต์มากรุงเทพฯ วันนี้คือควอรันทีนวันสุดท้าย หมออนุญาตให้ออกพรุ่งนี้ตอนเช้า ก็ไม่เป็นไร พรุ่งนี้รอบสัมภาษณ์เราจะมีรอบห้องดำนางงามทุกชาติ รวมถึงอินเดียก็เข้าห้องดำด้วย เดี๋ยวชุดว่ายน้ำเราไปให้กันตอนรอบพรีลิมของอินเดียแล้วกันซึ่งยากมาก เพราะน้องกำลังหาหมออยู่ พอเดินเสร็จก็เลยสั่งให้เก็บตัวเลย ห้ามเดิน เดี๋ยวเอารถเข็นมาพาลงไปเลย ห้ามมาตอนฟินาเล่รวมด้วย กลัวพลาดครับก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะครับ แต่เรื่องสุขภาพของน้องไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับ เป็นปัญหาเรื่องกินอะไรพวกนี้เป็นปกติของคนต่างชาติอยู่แล้ว แต่ปัญหาเดียวคือตอนนี้ยืนอยู่บนส้นสูงยากมาก เพราะขาบวมมาก ถ้าเห็นเขาถอดรองเท้าจะเห็นว่าข้อเท้าเขาบวมฝั่งขวาจนแดง แต่เขาก็เทใจให้เรา เขามาแล้วเราก็ต้องให้เขาร่วมทุกกิจกรรมเท่าที่จะร่วมได้ ก็ขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับ เราแฮปปี้ที่น้องมีสปิริตสูงมากครับ”บอกกรรมการยังเป็นความลับ และจะให้คะแนนทางออนไลน์เท่านั้น“ปีนี้กรรมการเราอยู่ในที่ลับนะครับ ที่มาวันนี้ไม่ใช่กรรมการนะ ได้แต่คอมเมนต์เท่านั้น กรรมการเป็นระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งเราจะไม่เปิดเผยตัวจนกว่าวันไฟนอล ฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เขาก็ดูออนไลน์อยู่ ทำคะแนนอยู่ ทุกๆ รอบจะเป็นกรรมการออนไลน์ แต่เป็นผู้เข้าประกวดจริง เราจะสลับกับบางเวทีที่ประกวดออนไลน์ แต่กรรมการอยู่จริง ถามว่าประเทศที่เคยได้มงฯ ไปแล้วจะมีสิทธิได้อีกไหม ไม่มีปัญหาครับ มิสแกรนด์ไม่ได้ติดว่าจะได้มงฯ ซ้ำ มงฯ ซาก มงฯ 3 มงฯ 4 แต่ปัญหาคือพร้อมไหมที่จะได้มงฯ ถ้าพร้อมก็จัดเลยมิสแกรนด์ยืนยันเลยว่าไม่มีการชนะจากเหตุผลอื่นเด็ดขาด ไม่ต้องมาซื้อเจ้าภาพ ไม่ต้องมาชวนไปประกวดที่ประเทศ ไม่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ ไม่ต้องโอนเงินมา ถ้าเราอยากไปเราไปครับ ฉะนั้นมงฯ ไม่ซื้อนะครับ เราตัดสินเองถ้าอยากเป็นเจ้าภาพบอกมา แยกส่วนกันนะครับ ไม่ได้พูดถึงเวทีไหน แต่เห็นตอนนี้เขาเป็นแฟชั่นอยู่เยอะ ก็เลยคิดว่าบอกจุดยืนของเรา แต่ใครที่ทำแบบนี้ไม่ได้ผิดนะครับ มันเป็นวิถีแห่งธุรกิจ เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ”เผยกรณีพิพาทกับสื่อฟิลิปปินส์ที่ใช้ชื่อว่า Missosology บอกตอนนี้อย่ายุ่งเกี่ยวกันอีกแต่พอกลับไปเอาไปตำหนิติเตียนในเรื่องที่ไม่ค่อยได้เป็นความจริงเท่าไหร่ เราก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมาเกิดการขัดแย้งพอผ่านไปขึ้นปีที่ 3 เราก็ทำสัญญาร่วมกันว่าต่างคนต่างจะไม่พูดถึงกันดีกว่า เพราะเราก็ถือว่าสื่อมวลชนทุกๆ คนก็มีจิตวิญญาณของสื่อมวลชน แต่ถ้าสื่อมวลชนที่จัดขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่าง และเพื่อจะเป็นมหาอำนาจทางธุรกิจนางงาม เขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางของการเป็นสื่อมวลชน เพราะฉะนั้นการที่เขาจะพูดอะไรคนอื่นก็ดูแย่ เราพูดอะไรตัวเขาก็ดูดี เขาก็ไม่ผิดครับ แต่ก็ให้เขาพูดเฉพาะเรื่องของเขา แต่อย่าพูดเรื่องของเราเราตกลงกันแล้ว และเขาก็ได้ขอโทษเรามาแล้วผ่านอีเมล์ ผมก็ยังเก็บไว้ เขาได้ส่งอีเมล์ไดเร็กมาหาผม ขอโทษทุกอย่าง อยากจะกลับมาร่วมงานใหม่ ผมอ่านอีเมล์แต่ผมไม่ได้ตอบ เพราะการตัดสินใจของผมทุกครั้งเป็นการตัดสินใจที่ไตร่ตรองแล้ว และจะไม่มีการกลับไปทำแบบนั้นอีก อย่างเมื่อวานผมเห็นเขาเลือกแคปรูปการแถลงข่าวของเราจากหน้าจอ ไม่ได้เซฟรูป สภาพโทรศัพท์เขาเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบ เพราะเห็นภาพดำๆ มัวๆ ไม่นิ่ง อาจจะมือสั่น ทำให้ภาพสั่น ภาพเบลอ และแคปแนวนอนคำพูดเหมือนประชาสัมพันธ์ว่าได้เริ่มแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ แต่คำภาษาอังกฤษต่อท้าย What do you think 10 to 10 มายถึง 10 คะแนนคุณจะให้สักเท่าไหร่ดี นี่คือเจ้าพ่อเจ้าแม่บูลลี่ของโลกครับ ผมก็เลยคิดว่าในเมื่อล้ำเขตอาณาธิปไตยของพวกเราชาวมิสแกรนด์ เราก็ต้องบอกว่าสัญญาเราเคยมี เพราะฉะนั้นต้องหยุดและลบทันที ถ้าไม่ลบก็จะให้ฝ่ายกฎหมายดูแล”ยืนยันไม่มีผลต่อนางงามฟิลิปปินส์แน่นอน“ถามว่ากังวลเรื่องฐานแฟนคลับของฟิลิปปินส์ไหม ไม่กังวลเลยครับ ตอนนี้คนฟิลิปปินส์อินบ็อกซ์มาเต็มไปหมดเลย ขอโทษแทน Missosology ที่มาทำกับเราขนาดนี้เราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ แต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะป่วนไปเรื่อยๆ จนถึงไฟนอลเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็คงยังป่วนไปผมรู้ว่าเขาต้องการอะไร เขาต้องการทำให้เวทีเราดูแย่ เขาไม่แฟร์ครับ เขาต้องมาดูหน้างาน หรือถ้าเขาอยากมาดูเองเขาต้องลงทุนเองนะครับ ไม่มีบัตเจ็ตให้พวกคุณแล้วนะครับ ถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้ แหม ทุกคนก็คงทราบนะครับ เราเป็นเจ้าของเวทีนางงามระดับอินเตอร์เนชั่นแนล เขาก็มีเวทีของเขา ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าใครจะดีกว่าใคร รักใครชอบใครก็ไปดูครับ แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นครับ”บอกถึงขั้นเคยขู่จะฆ่ามาแล้ว“เขาถึงขนาดเคยขู่ฆ่าผมนะครับแต่ผมก็ยังปลอดภัยยืนอยู่ตรงนี้ บางประเทศชอบพูดแต่ไม่เคยทำ (หัวเราะ)ที่มาขู่ฆ่าก็คือในนามของแฟนคลับนางงามครับ แต่อย่าไปสนใจเลยครับ เพราะว่ากฎหมายของบางประเทศเขาเอื้อต่อคนประเทศเขา ก็อย่าไปเสียเวลาวุ่นวายกับเขา ไม่อย่างนั้นมิสเตอร์แกรนด์ก็คงไม่ไปเกิดอยู่แถวนั้นมั้งครับ ถ้าไม่ชอบแกรนด์ แล้วเอามิสเตอร์แกรนด์ไปทำไมล่ะ แต่ผมไม่เอาหรอกนะครับ ถ้าจะจัดเมื่อไหร่ผมก็มี แต่ผมไม่จัดหรอกครับ ผมให้เขาเล่นสนุกๆ ไปวันๆ”